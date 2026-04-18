Marseille a essuyé une défaite préoccupante et pénalisante à Lorient (2-0), samedi pour la 30e journée de Ligue 1, qui a aussi vu un partage de points entre Lille et Nice (0-0) et entre Angers et Le Havre (1-1).

Un joli succès pour Yvon Mvogo et Lorient face à l’OM. IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'OM sous Habib Beye est pour l'instant encore plus instable que celui de Roberto De Zerbi, avec une quatrième défaite en huit matches de championnat.

Les Marseillais, dans une composition offensive avec non seulement Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood et Amine Gouiri mais aussi Igor Paixao, ont bien démarré mais sans réussir à convertir leurs situations, bien défendues par Lorient.

Et ce sont les Merlus qui ont régalé le Moustoir avec un but au cœur de chaque période. Les Phocéens ont été incapables de créer du danger sur le but lorientais.

Vagues nordistes

Quatrième avec 52 points, l'OM est à la merci de Lyon (51) et Rennes (50), qui jouent respectivement à Paris (20h45) et à Strasbourg (17h15) dimanche. Il a aussi perdu un point sur le troisième Lille (54).

Les hommes de Bruno Genesio peuvent néanmoins être déçus de ne pas davantage creuser l'écart, à l'issue d'un match frustrant contre Nice (0-0). La troupe de Claude Puel a été solide pour repousser les vagues nordistes à Pierre-Mauroy. Elle se satisfera en vue de l'objectif maintien du point pris à l'extérieur contre une des bonnes équipes du moment.

Le troisième match de la journée, Angers contre Le Havre, s'est aussi soldé par un nul (1-1) qui en l'occurrence convient aux deux équipes, respectivement 13e et 14e à 10 et 6 points du barragiste Auxerre. Le Havre a mené puis beaucoup buté sur le gardien angevin Hervé Koffi, mais a ensuite dû évoluer à 10 contre 11.