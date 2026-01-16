Yvon Mvogo a remporté le duel des gardiens suisses qui l'opposait à Philipp Köhn. Lorient, le club du portier fribourgeois, s'est imposé 3-1 sur la pelouse de l'AS Monaco, vendredi en Ligue 1.

Plus décisif, Mvogo fait la différence face à Köhn. IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA ATS

Mvogo a été décisif, réalisant six arrêts face à des Monégasques qui ont fait peine à voir. De l'autre côté du terrain, Köhn, titularisé en l'absence de Lukas Hradecky, a été bien plus en difficulté.

Les quatre buts ont été marqués en deuxième mi-temps. Bamba Dieng a donné l'avantage à Lorient à la 68e minute après une erreur fatale de la défense monégasque. Ansu Fati a égalisé pour Monaco à un quart d'heure de la fin, mais Lorient a fait la différence en marquant deux buts entre la 85e et la 87e (Makengo, Dermane).

Malgré cette victoire, les Merlus ne bougent pas de leur 12e place au classement du championnat de France. La chute libre se poursuit en revanche pour l'ASM, 9e, qui a perdu ses quatre derniers matches de Ligue 1.