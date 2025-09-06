Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du PSG, a été victime d'une fracture de la clavicule lors d'une chute à vélo vendredi et va être opéré, a annoncé dans la soirée le club parisien.

Luis Enrique va passer sur le billard. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule», écrit le club sur son compte X. D'autres informations seront communiquées «prochainement», ajoute le PSG.

À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.



Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025

Arrivé dans la capitale en juillet 2023, Luis Enrique, 55 ans, a conduit le club à son premier sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier face à l'Inter (5-0).

PSG – Inter 5-0 UEFA Champions League // Finale // Saison 24/25 31.05.2025

Le prochain match du club est programmé le 14 septembre, après la fenêtre internationale des qualifications au Mondial-2026. Le PSG, leader de la Ligue 1 après trois journées, recevra le RC Lens au Parc des Princes .

Il entamera trois jours plus tard la défense de son titre européen face à l'Atalanta Bergame toujours au Parc des Princes.