Luis Enrique, l'entraîneur du Paris SG, n'est «pas du tout inquiet» pour son équipe, défaite pour la première fois de la saison en championnat contre Nice (3-1) vendredi en Ligue 1, à quatre jours de sa demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal.

Luis Enrique reste confiant malgré la défaite du PSG. AP

AFP Melchior Cordonier

«Je ne suis pas du tout inquiet», a coupé court le technicien espagnol. «Quand on a une équipe qui ne se pose pas de question, qui joue pour attaquer, qui presse immédiatement, qui court sans arrêt... si Nice ne crée pas ses occasions, si son gardien fait des arrêts incroyables... ça fait partie du football. Je l'accepte», a-t-il avancé, expliquant que son équipe méritait de gagner.

«Ce que j'ai vu (ce soir), je signe pour (le revoir) mardi à Londres et pour le match retour. Ce que j'ai vu sur le terrain - une équipe qui se crée 30 occasions de but -, je signe tout de suite, je ne signe pas pour le résultat, évidemment» a-t-il encore asséné.

«Pour l'instant, les joueurs sont clairement marqués parce qu'ils ne méritaient pas de perdre. Je pense que nous méritons de gagner. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous méritons de gagner. Absolument aucun.»

Ce que n'a pas contredit Franck Haise, son homologue niçois qui le suivait en conférence de presse: Paris, a-t-l dit, «a eu plus d'occasions, plus de tirs, plus de maîtrise, comme tous les week-ends». Aussi a-t-il estimé que ses joueurs avaient réussi un «exploit» en venant s'imposer au Parc.

«Il fallait combler notre efficacité offensive, ce qui n'a pas été vraiment le cas ces dernières semaines», a-t-il énuméré. «Il fallait qu'on puisse défendre du mieux possible.(...) Et puis après il fallait aussi qu'on ait un gardien qui nous fasse quelques arrêts exceptionnels. Quand tout s'aligne sur un soir, ça fait un exploit», a-t-il résumé en souriant.

Provisoirement 4e, avec le même nombre de points que Monaco, qui occupe la troisième marche du podium mais compte un match en moins, Nice reste en course pour une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.