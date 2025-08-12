  1. Clients Privés
Luis Enrique sur Donnarumma «C’est ma décision. On cherchait un profil différent»

ATS

12.8.2025 - 22:00

L'entraîneur du PSG Luis Enrique a expliqué mardi que la mise à l'écart pour la Supercoupe d'Europe de Gianluigi Donnarumma était «une décision difficile à prendre». Il l'a toutefois justifiée par sa volonté d'avoir un gardien au profil «différent».

Keystone-SDA

12.08.2025, 22:00

12.08.2025, 22:48

«Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre. Je ne peux que parler en bien de Donnarumma. +Gigio+ est l'un des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute. Il est encore une meilleure personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. Mon objectif est d'améliorer l'équipe. C'est ma décision et le club me soutient», a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse à la veille de la Supercoupe d'Europe contre Tottenham, mercredi à Udine.

La guerre est déclarée !. Gianluigi Donnarumma, héros du sacre européen, écarté par le PSG

La guerre est déclarée !Gianluigi Donnarumma, héros du sacre européen, écarté par le PSG

Remplacé par Lucas Chevalier

Auteur d'une saison exceptionnelle en 2024-2025 et acteur décisif dans la quête de la Ligue des champions par le PSG, l'international italien de 26 ans n'a pas été retenu pour cette rencontre, trois jours seulement après le transfert du Français Lucas Chevalier, propulsé gardien numéro 1 et titulaire dès mercredi.

«C'est toujours difficile, a de son côté indiqué le capitaine Marquinhos, interrogé sur le même sujet. Depuis 12 ou 13 ans que je suis ici, j'ai vu la même chose se passer pour d'autres joueurs importants, qui se sont vu obligés en fin de mercato à devoir choisir un autre club et à devoir partir. Notre vie est comme ça, le foot est comme ça. Nous en tant que joueur, tout ce qu'on peut faire, c'est donner le maximum jusqu'à la dernière minute pendant qu'on est ici.»

Donnarumma «déçu et attristé»

Gianluigi Donnarumma s'est quant à lui dit «déçu et attristé» mardi dans un post publié sur Instagram. «Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe», a écrit l'international italien.

Dans son post, l'Italien acte l'inévitabilité de son départ en disant «espérer avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporteurs du Parc des Princes dans les yeux et (leur) dire au revoir comme il se doit». Il remercie ses coéquipiers, «sa deuxième famille, pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé».

La Coupe du monde des clubs à Chelsea, le PSG frustré

La Coupe du monde des clubs à Chelsea, le PSG frustré

Chelsea a remporté la première édition de la nouvelle Coupe du monde des clubs. Les Blues se sont imposé 3-0 face au PSG, en finale à New York. Les Parisiens étaient à bout de souffle...

14.07.2025

