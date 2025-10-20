  1. Clients Privés
Ligue 1 Luis Enrique vole au secours de Lucas Chevalier - «Je suis très content de lui»

Melchior Cordonier

20.10.2025

Le gardien du PSG, Lucas Chevalier, arrivé cet été et qui a commis récemment ses premières erreurs dans les cages parisiennes, est «l'une des meilleures options, si ce n'est la meilleure», a estimé lundi l'entraîneur parisien Luis Enrique, «content de ses performances».

Luis Enrique maintient sa confiance en Lucas Chevalier.
Luis Enrique maintient sa confiance en Lucas Chevalier.
IMAGO

Agence France-Presse

20.10.2025, 19:48

«Je suis très content de Lucas, pour moi c'est l'une des meilleures options, si ce n'est la meilleure. Je suis très content de ses performances. Quand on recrute un joueur, on réfléchit à long terme. Il a montré de la personnalité», a déclaré le coach lundi devant la presse.

Vendredi face à Strasbourg (3-3), l'ancien Lillois aurait pu mieux faire sur la frappe de Diego Moreira (41e), même s'il a aussi réussi une double parade impressionnante durant le match.

Ses débuts ont aussi été marqués par une erreur lors du «classique» contre l'OM fin septembre (1-0) sur le but marseillais.

«Je pense que vous ne vous (ndlr: les médias) rappelez pas pendant combien d'années vous avez critiqué Gigio Donnarumma (ndrl: qui a quitté cet été le PSG). Pendant quatre ans, vous l'avez +tué+. Quand tu es gardien du PSG, tu dois apprendre à vivre avec ça. J'aime la personnalité de Lucas, le niveau qu'il affiche. On est très confiants sur le fait qu'il va être très important pour l'équipe pendant des années», a poursuivi le coach.

«L'important est ce que je vais voir de ses performances, et pour moi c'est suffisant», a-t-il assuré à propos de son gardien N.1, devant le Russe Matveï Safonov et l'Espagnol Renato Marin.

