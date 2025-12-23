L'Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le prêt payant de l'attaquant international brésilien Endrick.

It's tiiiiiiiiiiiiiiiime ... 🎤🎁



Cette année Noël tombe le 23 décembre 🎅 pic.twitter.com/Ea40yu2mbB — Olympique Lyonnais (@OL) December 23, 2025

Keystone-SDA ATS

En manque de temps de jeu en Espagne, il évoluera à l'OL jusqu'à la fin de la saison. Endrick (19 ans) compte 14 sélections avec l'équipe du Brésil (3 buts).

Arrivé au Real en 2024, il a très peu joué depuis le début de la saison et espère se relancer à l'OL en vue du Mondial 2026. Il sera présent à Lyon le 29 décembre pour la reprise de l'entraînement. Le montant de la transaction s'élève à un million d'euros.