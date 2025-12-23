L'Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le prêt payant de l'attaquant international brésilien Endrick.
En manque de temps de jeu en Espagne, il évoluera à l'OL jusqu'à la fin de la saison. Endrick (19 ans) compte 14 sélections avec l'équipe du Brésil (3 buts).
Arrivé au Real en 2024, il a très peu joué depuis le début de la saison et espère se relancer à l'OL en vue du Mondial 2026. Il sera présent à Lyon le 29 décembre pour la reprise de l'entraînement. Le montant de la transaction s'élève à un million d'euros.