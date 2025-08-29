Le président de l'OM Pablo Longoria a assuré jeudi que la porte de son bureau était «toujours ouverte» pour Adrien Rabiot. Ce dernier a été placé la semaine dernière sur la liste des transferts après une altercation avec son désormais ex-coéquipier Jonathan Rowe.

Interrogé sur Rabiot en marge du tirage de C1, Pablo Longoria répond que la "porte est toujours ouverte" aux joueurs de l'OM. pic.twitter.com/3QIudPQFwN — RMC Sport (@RMCsport) August 28, 2025

Keystone-SDA ATS

«La porte de mon bureau est toujours ouverte, pour Adrien Rabiot comme pour tous les autres. Ce qui est toujours le plus important, c'est de se parler comme des adultes», a déclaré Longoria, interrogé par Canal+ après le tirage au sort de la Ligue des champions à Monaco.

«Il faut toujours avoir des discussions sincères. Ma porte est toujours ouverte, tous les joueurs de l'effectif le savent. C'est ouvert pour les 27 joueurs de l'OM», a-t-il ajouté. «Il est sous contrat avec l'OM. Tout est possible jusqu'au 1er septembre et même plus tard avec des marchés qui ferment plus tard», a ajouté le dirigeant espagnol.

Le marché des transferts ferme le 1er septembre dans la plupart des pays européens mais dure jusqu'à mi-septembre dans quelques autres, la Turquie notamment.

Après De Zerbi

Samedi, après la victoire de l'OM contre le Paris FC, l'entraîneur Roberto De Zerbi avait ouvert la porte à une réconciliation avec Adrien Rabiot, à qui il a dit «tendre la main», espérant qu'il y ait «les conditions pour réparer les choses» avec lui.

«La volonté de réparer doit être celle de tous. Il faut évaluer beaucoup de choses au plan humain. Mais je suis une bonne personne, et Adrien aussi. Il faut parfois faire un pas en arrière avec intelligence et humilité», avait-il ajouté.

Protagoniste il y a deux semaines, après la défaite de l'OM à Rennes (1-0), d'une bagarre avec son équipier Jonathan Rowe, Rabiot a été placé sur la liste des transferts par le club marseillais.

Le président Pablo Longoria avait justifié sa décision en parlant dans un entretien avec l'AFP d'«un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï».