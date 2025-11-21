Marseille, large vainqueur à Nice 5-1 vendredi en ouverture de la 13e journée, a pris provisoirement la tête de Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain.

Mason Greenwood a signé un doublé contre Nice. IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Porté par un doublé de Mason Greenwood (33e, 53e) et des buts de Pierre-Emerick Aubameyang (11e), Thimothy Weah (58e) et d'Igor Paixao (74e), l'OM a profité des largesses d'une équipe niçoise qui a réduit la marque sur une tête de Mohamed Ali Cho (63e).

Le club phocéen compte 28 points, soit un de plus que son rival parisien, qui recevra Le Havre samedi au Parc des Princes.