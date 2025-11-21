  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Marseille dévore Nice et met le PSG sous pression

Nicolas Larchevêque

21.11.2025

Marseille, large vainqueur à Nice 5-1 vendredi en ouverture de la 13e journée, a pris provisoirement la tête de Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain.

Mason Greenwood a signé un doublé contre Nice.
Mason Greenwood a signé un doublé contre Nice.
IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse

21.11.2025, 22:56

Porté par un doublé de Mason Greenwood (33e, 53e) et des buts de Pierre-Emerick Aubameyang (11e), Thimothy Weah (58e) et d'Igor Paixao (74e), l'OM a profité des largesses d'une équipe niçoise qui a réduit la marque sur une tête de Mohamed Ali Cho (63e).

Le club phocéen compte 28 points, soit un de plus que son rival parisien, qui recevra Le Havre samedi au Parc des Princes.

Les plus lus

Fribourg fait plier Lausanne sur un but litigieux, Ajoie épatant
Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
227 élèves et enseignants kidnappés dans une école catholique
Assaut d'amabilités pour Trump et Mamdani