Deux semaines après une défaite indigne au stade Vélodrome contre Auxerre (3-1), Marseille, toujours aussi solide à l'extérieur, a rebondi à Lens (3-1) lors de la 12e journée de Ligue 1 samedi, tandis qu'en soirée, Reims et Lyon ne sont pas parvenus à se départager (1-1) en Champagne.

Le Danois Pierre-Emile Höjbjerg a assuré la victoire pour l’OM. ats

AFP Gregoire Galley

Les Marseillais ont puni les Sang et Or en seconde période grâce à Valentin Rongier (49e) et Luis Henrique (57e) avant que Pierre-Emile Höjbjerg (89e), sur coup-franc, n'assure la victoire de l'OM, après une réduction de l'écart par Angelo Fulgini (80e).

Juste avant le but d'Höjbjerg, Lens a même pensé égaliser grâce à Rémy Labeau-Lascary avant que le but ne soit refusé pour une faute au départ de l'action, devant la surface artésienne. Une faute sanctionnée donc par le milieu danois de l'OM.

Ce succès au Stade Bollaert permet aux Olympiens de conforter leur troisième place (23 points), désormais inatteignable par Lille (quatrième, 19 pts) qui reçoit Rennes dimanche, et de suivre le rythme de Paris (1er, 32 pts) et Monaco (26 pts). Lens est pour sa part englué en milieu de tableau (8e, 17 points).

Cherki en forme, Diouf en feu

Plus tard dans la soirée, le Lyonnais Rayan Cherki, très bon avec les Espoirs durant la trêve internationale, a confirmé sa bonne forme du moment en ouvrant, de la tête, le score à Reims (1-0, 38e).

Mais l'OL, très entreprenant en première période, est tombé sur un très bon Yehvann Diouf, le gardien rémois, qui a annihilé toutes les autres tentatives rhodaniennes. Et son coéquipier Oumar Diakité a fini par récompenser la bien meilleure seconde période des siens (1-1, 55e).

En fin de rencontre, Gabriel Moscardo, prêté par le PSG à Reims, a joué ses premières minutes avec le Stade de Reims cette saison, sans faire la différence pour autant.

Les deux équipes se neutralisent et sont respectivement 5e et 6e de Ligue 1 avec un point d'écart (19 pts pour Lyon, 18 pour Reims).

Enfin un but de Benjamin Bouchouari a permis à Saint- Étienne de s'imposer 1 à 0 aux dépens de Montpellier, au stade Geoffroy-Guichard, au terme d'un match déjà important dans la lutte pour le maintien que mènent les deux clubs.

L'ASSE, qui remporte sa quatrième victoire de la saison, toutes obtenues à domicile (Lille, Auxerre, Strasbourg, Montpellier), se hisse provisoirement à la 13e place (13 points). De son côté, les Montpelliérains restent lanterne rouge avec sept points, à trois longueurs de Nantes, premier non relégable.

La 12e journée se termine dimanche avec notamment les premiers pas de Jorge Sampaoli à Rennes, opposé à Lille, un duel de mal-classés entre Nantes et Le Havre, Auxerre face à Angers et Nice-Strasbourg dans la soirée.