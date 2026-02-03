L'Olympique de Marseille, en proie à une nouvelle crise, s'est offert un peu d'air en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de France, grâce à une victoire contre Rennes (3-0), mardi au Vélodrome.

Pierre-Emerick Aubameyang a assuré la qualification de l’OM en fin de match. IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les Marseillais, qui restaient sur une élimination en Ligue des champions et un match nul en Ligue 1, ont pris l'avantage d'entrée grâce à Amine Gouiri (2e), avant que Mason Greenwood (46e) et Pierre-Emerick Aubameyang (83e) n'enfoncent le clou en deuxième période.

L’entrée en jeu à la mi-temps de Breel Embolo n’a ainsi pas changé le cours du match pour les Rennais. Le «classique» en L1 contre le PSG attend désormais l'OM dimanche au Parc des Princes.

