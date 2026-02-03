  1. Clients Privés
Coupe de France Marseille évite la crise en sortant Rennes et Breel Embolo

Nicolas Larchevêque

3.2.2026

L'Olympique de Marseille, en proie à une nouvelle crise, s'est offert un peu d'air en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de France, grâce à une victoire contre Rennes (3-0), mardi au Vélodrome.

Pierre-Emerick Aubameyang a assuré la qualification de l’OM en fin de match.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

03.02.2026, 23:31

03.02.2026, 23:34

Les Marseillais, qui restaient sur une élimination en Ligue des champions et un match nul en Ligue 1, ont pris l'avantage d'entrée grâce à Amine Gouiri (2e), avant que Mason Greenwood (46e) et Pierre-Emerick Aubameyang (83e) n'enfoncent le clou en deuxième période.

L’entrée en jeu à la mi-temps de Breel Embolo n’a ainsi pas changé le cours du match pour les Rennais. Le «classique» en L1 contre le PSG attend désormais l'OM dimanche au Parc des Princes.

Coupe de France. Coup d'État dans la capitale : le PSG éliminé par le Paris FC !

Coupe de FranceCoup d'État dans la capitale : le PSG éliminé par le Paris FC !

Le dernière match de l’OM en Ligue des champions

Club Brugge – Marseille 3-0

Club Brugge – Marseille 3-0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Coupe de France