L'Olympique de Marseille, en proie à une nouvelle crise, s'est offert un peu d'air en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de France, grâce à une victoire contre Rennes (3-0), mardi au Vélodrome.
Les Marseillais, qui restaient sur une élimination en Ligue des champions et un match nul en Ligue 1, ont pris l'avantage d'entrée grâce à Amine Gouiri (2e), avant que Mason Greenwood (46e) et Pierre-Emerick Aubameyang (83e) n'enfoncent le clou en deuxième période.
L’entrée en jeu à la mi-temps de Breel Embolo n’a ainsi pas changé le cours du match pour les Rennais. Le «classique» en L1 contre le PSG attend désormais l'OM dimanche au Parc des Princes.