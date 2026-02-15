Medhi Benatia, directeur du football de l'OM, a annoncé qu'il quittait son poste. Marseille plonge ainsi un peu plus dans la crise, une semaine après le départ de l'entraîneur Roberto De Zerbi.

Keystone-SDA ATS

«Je pars avec le sentiment d'avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l'environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d'atteindre les objectifs demandés», a écrit Benatia sur Instagram et sur X.

«Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels sportivement, le projet avance. Mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix», a ajouté Benatia.

Le dirigeant franco-marocain était arrivé à l'OM en novembre 2023 en tant que conseiller sportif du président Pablo Longoria. En janvier 2025, il avait ensuite pris le titre de directeur du football, chargé de tout le secteur sportif du club marseillais.