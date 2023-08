Le PSG est en pleine mutation et a connu des semaines estivales agitées. Malgré cela, le club parisien ne devrait pas être sérieusement inquiété lors de la saison de Ligue 1 qui commence vendredi.

Le club de la capitale a perdu gratuitement deux stars: Lionel Messi et Sergio Ramos. Il apparaît que Neymar et Marco Verratti ne sont plus souhaités par le nouvel entraîneur Luis Enrique et qu'ils pourraient quitter la France en cas de bonne offre. Même le départ de Kylian Mbappé est envisageable. On sait que l'attaquant français apprécie le Real madrid. Prolonger le contrat ou le vendre, tel est le mot d'ordre des propriétaires qataris.

Seulement dans un an, le meilleur buteur de Ligue 1 des quatre dernières années pourra être transféré gratuitement et c'est bien ce qui fait peur aux dirigeants parisiens. Car avec Erling Haaland, Mbappé est le joueur ayant la plus haute valeur marchande. Selon le site «Transfermarkt», les deux joueurs vaudraient chacun 180 millions d'euros.

Le PSG a dépensé plus de 250 millions d'euros lors du mercato estival. Ousmane Dembélé, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez ont tous été achetés pour plus de 45 millions. En revanche, Marco Asensio et Milan Skriniar sont arrivés libres de tout contrat. Le champion évolue ainsi dans une sphère à part en France. Marseille, avec l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, et Monaco, avec le gardien suisse Philipp Köhn, recruté cet été, semblent les mieux placés pour rivaliser.

Outre Köhn, Breel Embolo et très probablement bientôt Denis Zakaria sont également sous contrat avec Monaco. Embolo sera malheureusement absent pendant des mois après sa déchirure des ligaments croisés. A Montpellier, un deuxième Suisse a rejoint Gabriel Barès, il s'agit du défenseur genevois Becir Omeragic. Le duo, tout comme Yvon Mvogo à Lorient et Vincent Sierro à Toulouse, devrait évoluer avec sa formation dans la moitié inférieure du tableau. Nice, avec Jordan Lotomba, vise pour sa part une place dans le top 5.

