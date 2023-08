Dimanche dans l’émission «Match après match», nos journalistes et consultants sont revenus sur le cas de Kylian Mbappé, écarté puis réintégré à la première équipe du Paris Saint-Germain après des semaines de conflit lié à son contrat. Pour nos experts, la star du football français est désormais un problème pour le club de la capitale.

Kylian Mbappé est «un problème pour le PSG» Dimanche dans l’émission «Match après match», nos journalistes et consultants sont revenus sur le cas de Kylian Mbappé, écarté puis réintégré à la première équipe du Paris Saint-Germain après des semaines de conflit lié à son contrat. 14.08.2023

Cela aura été le feuilleton de l’été. Mis sur la touche après avoir annoncé en juin son intention de renouveler son contrat au-delà de 2024, Kylian Mbappé a finalement été réintégré à l’effectif du PSG dimanche suite à «des discussions très constructives et positives» entre les deux parties.

Mais cette affaire, loin d’être terminée, a surtout mis en avant toute l’emprise de l’attaquant français sur son club. «Sur le terrain, c’est une solution. Dans la politique, c’est un problème», a estimé notre consultant Steve Guillod. «Un joueur qui décide qui est le directeur sportif, qui part ou qui vient et qui décide de tout, c’est du jamais vu. Même Messi à Barcelone n’avait pas une aussi grande influence que Mbappé à Paris.»

Son retour soulève désormais des interrogations autour de sa gestion. «Dès les premières frustrations, comment Luis Enrique (l’entraîneur du PSG) va-t-il gérer ça ? Je pense que c’est impossible. Même quand on le sanctionne en lui disant qu’il va faire un tour dans le «loft» (l’équipe réserve), il revient et il est encore plus fort qu’avant», a relevé Ugo Curty.

Pour le journaliste de «Sport-Center», le fait que Mbappé décide de rester encore cette saison est «un problème» pour la formation de la capitale de l’Hexagone. «La seule solution pour résoudre cela, c’est de lui donner raison. Le problème ne fait que de se nourrir de lui-même et grossir», a-t-il avancé.

«Tu prends un mec qui a le boulard»

Ce n’est un secret pour personne : Kylian Mbappé n’a jamais caché son envie de rejoindre le Real Madrid. Ce dernier pourrait ainsi le recruter gratuitement l’été prochain s’il ne prolonge pas son contrat à Paris. Reste à savoir si le club espagnol sera en mesure de canaliser les caprices de la star tricolore.

«S’il va ailleurs, qu’est-ce qu’il va se passer ? Je pense qu’il va faire peut-être la même chose», a estimé notre journaliste Michaël Bugnon. «Jamais de la vie le Real lui laissera faire cela», a rétorqué Daniel Romano, pour qui le comportement de Mbappé est un frein à son arrivée à Madrid. «C’est pour cela que le Real n’est pas encore convaincu. Tu ne prends plus seulement un joueur de foot, mais tu prends un mec qui a le boulard.»

Une chose est certaine : qu’il reste ou qu’il quitte le PSG, Kylian Mbappé risque bien de faire couler encore beaucoup d’encre ces prochains mois...