Rennes, à domicile, et Reims, à l'extérieur, ont respectivement fait tomber Nice, dauphin du Paris Saint-Germain (2-0) et Monaco, 3e du championnat (3-1), samedi lors de la 18e journée de Ligue 1.

Rennes – Nice 2-0 Ligue 1, 18ème journée, Saison 23/24 13.01.2024

Les plus proches poursuivants du PSG, leader de Ligue 1, ont mal entamé la deuxième partie de leur saison et laissent la possibilité à Paris de prendre un peu plus le large au classement dimanche lors de son déplacement à Lens (20h45).

Dans son Roazhon Park, Rennes (10e) n'a laissé aucune chance à Nice dominant les Aiglons tout au long de la partie.

Si Marcin Bulka, le gardien polonais de Nice, a longtemps maintenu à flot ses coéquipiers, il n'a rien pu faire sur le pénalty transformé par Benjamin Bourigeaud après une faute de main Pablo Rosario dans la surface, décelée à l'aide de la VAR (1-0, 31e).

Rennes a doublé la mise grâce à son avant-centre Arnaud Kalimuendo, parfaitement lancé dans l'axe par Enzo Le Fée (2-0, 54e), avant de gérer assez tranquillement la fin de rencontre. Avec 22 points, les Bretons restent néanmoins 10e de Ligue 1 derrière Strasbourg (24 points).

Malgré cette défaite, sa troisième cette saison, la troisième consécutive à l'extérieur, Nice (35 points, à 5 points de Paris) est assuré de rester 2e à l'issue de cette journée.

Reims devant l'OM

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Reims (29 points) s'est emparé provisoirement de la 5e place du classement de Ligue 1, devant Marseille (28 points), tenu en échec à domicile par Strasbourg la veille, en jouant un mauvais tour tactique à Monaco (victoire 3-1 à Louis-II).

Yehvann Diouf, le gardien champenois, a d'abord sauvé les siens grâce à deux parades en début de rencontre, puis Reims, très réaliste, a procédé en contre pour terrasser l'ASM.

Monaco – Reims 1-3 Ligue 1, 18ème journée, Saison 23/24 13.01.2024

Teddy Teuma, d'une frappe limpide (35e), Reda Khadra grâce à un slalom dans la surface monégasque (55e), et Azor Matusiwa, scellant la victoire des siens dans les arrêts de jeu (90e+6), ont infligé à Monaco sa troisième défaite à domicile cette saison.

Toujours 3e de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et Nice, avec 33 points, les Monégasques pourraient être éjectés du podium au terme de la 18e journée, si Brest (31 points) l'emporte dimanche face à Montpellier.