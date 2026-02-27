  1. Clients Privés
Ligue 1 Monaco retrouve espoir : Pogba bientôt de retour à l’entraînement

Melchior Cordonier

27.2.2026

Blessé à un mollet depuis la mi-décembre, l'international français Paul Pogba devrait effectuer son retour à l'entraînement collectif «avant la trêve internationale», vers la mi-mars, a indiqué vendredi l'entraîneur de Monaco Sébastien Pocognoli.

Blessé depuis décembre, Pogba vise la reprise avant la trêve internationale.
Blessé depuis décembre, Pogba vise la reprise avant la trêve internationale.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

27.02.2026, 17:51

27.02.2026, 17:52

«Le schéma de retour est désormais assez clair», a lancé le technicien à propos du champion du monde âgé de 32 ans, qui accumule les pépins physiques depuis son arrivée sur le Rocher l'été dernier.

«On l'attend (à l'entraînement collectif, ndlr) avant la trêve internationale, a précisé le Belge. Et on espère grandir dans cette période-là, pour aller vers la dernière partie de saison.»

Pogba devrait donc retrouver l'entraînement collectif à la mi-mars, soit trois mois après son claquage à un mollet. Puis, durant la trêve, il devrait pouvoir monter en puissance, disputer des matches amicaux, pour être de retour à la compétition, début avril.

Monaco recevra alors Marseille pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.

A ce jour, Pogba, engagé jusqu'en juin 2027 avec Monaco, n'a disputé que 30 minutes avec le club de la Principauté, entre 22 novembre et le 5 décembre dernier, lors de trois matches de championnat: à Rennes (1-4), contre le Paris SG (1-0) et à Brest (0-1).

