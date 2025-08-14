  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Nemanja Matic quitte Lyon d’un commun accord

ATS

14.8.2025 - 21:37

Lyon se sépare du milieu serbe Nemanja Matic (37 ans). L'OL a trouvé un accord «à l'amiable» avec le joueur pour une résiliation anticipée de son contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2026.

Fin d’aventure à l’amiable entre l’OL et Nemanja Matic (au centre).
Fin d’aventure à l’amiable entre l’OL et Nemanja Matic (au centre).
AP

Keystone-SDA

14.08.2025, 21:37

Le club rhodanien se soulage de l'un des plus gros salaires de son effectif, dans le cadre de son opération visant à réduire fortement sa masse salariale. Matic était arrivé en janvier 2024 en provenance de Rennes. Il a disputé en tout 58 matches avec Lyon.

Après avoir débuté en professionnel à Lazarevac en Serbie, Nemanja Matic a joué à Kosice (Slovaquie), Chelsea, Vitesse Arnhem (Pays-Bas), Benfica Lisbonne, Manchester United et à l'AS Rome avant de venir en France. Il compte 48 sélections en équipe de Serbie entre 2008 et 2020.

Les plus lus

Trump à propos de Poutine: de la flatterie à l'agacement
Nouvelle querelle de clocher en Haute-Savoie
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Le garçon à l’origine du drame de la piscine des Mélèzes a été retrouvé
Les 800 gardes nationaux prévus pour «nettoyer» Washington sont sur place
La nouvelle compagne de Laurent Voulzy lui adresse une belle déclaration d'amour