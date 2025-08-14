Lyon se sépare du milieu serbe Nemanja Matic (37 ans). L'OL a trouvé un accord «à l'amiable» avec le joueur pour une résiliation anticipée de son contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2026.

Fin d’aventure à l’amiable entre l’OL et Nemanja Matic (au centre). AP

Keystone-SDA ATS

Le club rhodanien se soulage de l'un des plus gros salaires de son effectif, dans le cadre de son opération visant à réduire fortement sa masse salariale. Matic était arrivé en janvier 2024 en provenance de Rennes. Il a disputé en tout 58 matches avec Lyon.

Après avoir débuté en professionnel à Lazarevac en Serbie, Nemanja Matic a joué à Kosice (Slovaquie), Chelsea, Vitesse Arnhem (Pays-Bas), Benfica Lisbonne, Manchester United et à l'AS Rome avant de venir en France. Il compte 48 sélections en équipe de Serbie entre 2008 et 2020.