Lyon se sépare du milieu serbe Nemanja Matic (37 ans). L'OL a trouvé un accord «à l'amiable» avec le joueur pour une résiliation anticipée de son contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2026.
Le club rhodanien se soulage de l'un des plus gros salaires de son effectif, dans le cadre de son opération visant à réduire fortement sa masse salariale. Matic était arrivé en janvier 2024 en provenance de Rennes. Il a disputé en tout 58 matches avec Lyon.
Après avoir débuté en professionnel à Lazarevac en Serbie, Nemanja Matic a joué à Kosice (Slovaquie), Chelsea, Vitesse Arnhem (Pays-Bas), Benfica Lisbonne, Manchester United et à l'AS Rome avant de venir en France. Il compte 48 sélections en équipe de Serbie entre 2008 et 2020.