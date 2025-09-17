  1. Clients Privés
Adi Hütter «Nous avons eu de mauvaises nouvelles concernant Zakaria»

Clara Francey

17.9.2025

Le capitaine de Monaco Denis Zakaria, «blessé aux adducteurs», sera vraisemblablement absent plusieurs semaines», a annoncé l'entraîneur de l'ASM Adi Hütter mercredi soir, à la veille du match à Bruges en Ligue des champions.

Agence France-Presse

17.09.2025, 21:35

17.09.2025, 22:38

«Ce matin (mercredi, ndlr), nous avons eu de mauvaises nouvelles concernant Denis Zakaria, il a eu une blessure aux adducteurs», a déclaré Hütter. «Après toutes les démarches médicales, nous donnerons plus de détails. Mais je pense qu'il sera absent plusieurs semaines.»

Équipe de Suisse. «Personnellement, c'est dur...» - La déception de Denis Zakaria

Équipe de Suisse«Personnellement, c'est dur...» - La déception de Denis Zakaria

«Il est très important, il est notre capitaine, c'est un joueur spécial mais je ne suis pas là pour me plaindre», a poursuivi Hütter, qui a mis en avant Aladji, après «des débuts fantastiques contre Auxerre» (victoire 2-1).

«C'est un jeune joueur talentueux, il peut être le remplaçant de Denis Zakaria, comme Mamadou Coulibaly ou Lamine Camara. Nous avons suffisamment de joueurs à ce poste.»

L'entraîneur autrichien a également indiqué que le défenseur ghanéen Mohammed Salisu s'était «blessé à Auxerre lors d'un duel», et qu'il était très incertain pour le match à Bruges jeudi. Enfin, il a confirmé la blessure d'Aleksandr Golovin, qui «sera absent environ un mois».

Monaco a «beaucoup de bons joueurs» et «les blessures font partie du football», a toutefois avancé Adi Hütter, en signalant l'arrivée «pour la première fois dans le groupe» des attaquants espagnol Ansu Fati et belge Stanis Idumbo.

Concernant, le problème d'avion qui va obliger Monaco à se déplacer le jour même du match jeudi, Hütter a minimisé. «Nous sommes professionnels, a-t-il dit. Nous devons changer le programme. Nous allons voler demain à Bruges et nous préparer au mieux. Nous avons fait la même chose contre Auxerre.»

Ligue des champions. En slip sur le tarmac : comment les joueurs de Monaco en sont arrivés là ?

Ligue des championsEn slip sur le tarmac : comment les joueurs de Monaco en sont arrivés là ?

Monaco joue jeudi à 18h45 contre le Club Bruges pour la 1re journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Club Brugge KV - AS Monaco FC
Club Brugge KV - AS Monaco FC

je 18.09. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sports Live ∙ Club Brugge KV - AS Monaco FC

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  18h et 13min 6sec

Archive sur Zakaria

Denis Zakaria : «Personnellement, c’est dur...»

Denis Zakaria : «Personnellement, c’est dur...»

La réaction de Denis Zakaria après la victoire de la Suisse contre la Slovénie (3-0) lundi à Bâle. «Heureux» du «début parfait» dans ces qualifications au Mondial 2026, le Genevois n’a en revanche pas caché sa frustration d’avoir peu de temps de jeu.

08.09.2025

