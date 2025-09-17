Le capitaine de Monaco Denis Zakaria, «blessé aux adducteurs», sera vraisemblablement absent plusieurs semaines», a annoncé l'entraîneur de l'ASM Adi Hütter mercredi soir, à la veille du match à Bruges en Ligue des champions.

DENIS ZAKARIA POURRAIT ETRE ABSENT 1 MOIS ! 🤯❌



Le capitaine soufre d’une blessure aux adducteurs…



(conf de presse) pic.twitter.com/1hOe6jeMva — ACTU ASM (@actuasm_) September 17, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Ce matin (mercredi, ndlr), nous avons eu de mauvaises nouvelles concernant Denis Zakaria, il a eu une blessure aux adducteurs», a déclaré Hütter. «Après toutes les démarches médicales, nous donnerons plus de détails. Mais je pense qu'il sera absent plusieurs semaines.»

«Il est très important, il est notre capitaine, c'est un joueur spécial mais je ne suis pas là pour me plaindre», a poursuivi Hütter, qui a mis en avant Aladji, après «des débuts fantastiques contre Auxerre» (victoire 2-1).

«C'est un jeune joueur talentueux, il peut être le remplaçant de Denis Zakaria, comme Mamadou Coulibaly ou Lamine Camara. Nous avons suffisamment de joueurs à ce poste.»

L'entraîneur autrichien a également indiqué que le défenseur ghanéen Mohammed Salisu s'était «blessé à Auxerre lors d'un duel», et qu'il était très incertain pour le match à Bruges jeudi. Enfin, il a confirmé la blessure d'Aleksandr Golovin, qui «sera absent environ un mois».

Monaco a «beaucoup de bons joueurs» et «les blessures font partie du football», a toutefois avancé Adi Hütter, en signalant l'arrivée «pour la première fois dans le groupe» des attaquants espagnol Ansu Fati et belge Stanis Idumbo.

Concernant, le problème d'avion qui va obliger Monaco à se déplacer le jour même du match jeudi, Hütter a minimisé. «Nous sommes professionnels, a-t-il dit. Nous devons changer le programme. Nous allons voler demain à Bruges et nous préparer au mieux. Nous avons fait la même chose contre Auxerre.»

Monaco joue jeudi à 18h45 contre le Club Bruges pour la 1re journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Club Brugge KV - AS Monaco FC je 18.09. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sports Live ∙ Club Brugge KV - AS Monaco FC Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 18h et 13min 6sec

Archive sur Zakaria