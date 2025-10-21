Nouveau couac : Paul Pogba se retrouve au pied du mur

Recrutés par Monaco, Ansu Fati, prêté par Barcelone, et Paul Pogba, sous contrat jusqu'en 2027, stars planétaires en quête de rebond, suivent deux trajectoires distinctes, même si tout reste fragile pour le premier, et que le second entrevoit le bout du tunnel.

Paul Pogba, 32 ans, a encore vu son retour différé. IMAGO/Buzzi

Agence France-Presse Gregoire Galley

Fati, ambitions retrouvées

Si Ansu Fati a collectionné les buts sous la direction d'Adi Hütter (six en cinq matches), il n'a pas pu empêcher le limogeage de l'entraîneur autrichien qui lui a permis de renouer avec le plus haut niveau. Peut-être ce départ aura-t-il un impact sur l'évolution de sa saison?

Car avec le successeur de Hütter, Sébastien Pocognoli, au tempérament dynamique et directif, le relationnel est forcément plus froid pour débuter. Or, pour leur première ensemble, l'Espagnol n'a pas brillé à Angers (1-1) samedi. Remplacé par Takumi Minamino à plus de 20 minutes du terme du match, Fati n'a pas caché sa frustration en ignorant totalement le technicien belge à sa sortie. Ce que Pocognoli, qui l'a foudroyé du regard, a peu goûté.

Sera-ce un épiphénomène dans leur relation? En tout cas, Fati, 23 ans fin octobre, doit à nouveau faire ses preuves et densifier son travail dans un cadre précis. Et si lui, qui sort d'une saison ratée (seulement 298 minutes disputées en 11 matches à Barcelone avec Hansi Flick), a retrouvé des ambitions personnelles élevées, il lui faudra faire plus pour espérer les atteindre.

Mais déjà, son retour prolifique en buts et en pénaltys réussis (4 sur 4) a attiré l'œil de Luis de la Fuente, qui ne l'a plus convoqué en sélection depuis deux ans. C'était le 15 octobre 2023 en Norvège (victoire 1-0). Fati avait été sorti à la pause.

«Ansu Fati fait partie des joueurs suivis, a indiqué sélectionneur espagnol la semaine dernière. On le connaît très bien. On voit ce qu'il est en train de faire. Il marque beaucoup. On en est très heureux pour lui et pour notre football, parce qu'il peut être intéressant pour le futur de la sélection.»

Pogba, au pied du mur

Victime d'une petite lésion musculaire aux quadriceps de la cuisse droite durant le trêve internationale d'octobre, Paul Pogba, 32 ans, a encore vu son retour différé.

Prévu initialement contre Nice début octobre, puis Angers samedi dernier, le +Pogback+ ne devrait sans doute pas intervenir avant la réception de Lens, le 8 novembre, juste avant la prochaine trêve internationale. «Ce n'est pas pas la fin du monde», a lancé Thiago Scuro, directeur général du club, à l'évocation de ce contretemps. C'est pourtant loin d'être anodin.

Comme Pogba est une star, Pocognoli, qui annonce mettre en place des objectifs personnels avec chaque joueur, a compris qu'il fallait vite échanger avec lui. Il l'a fait dans les trois jours après sa nomination.

«J'ai discuté avec Paul et pour moi, le plus important, à court terme, c'est qu'il retrouve plaisir et confiance dans son jeu, explique l'entraîneur. C'est son premier objectif, sans se projeter plus loin. S'il peut retrouver les bases, on pourra évoluer. En attendant, il faut rester focus sur quelque chose de très basique, avec un processus basé sur le plaisir.»

On est bien loin des objectifs d'un joueur de très haut niveau. Mais Pogba savait qu'il passerait par cette étape, certainement la plus compliquée, où son corps allait encaisser des charges et des séquences de travail inconnues depuis trois ans.

Aujourd'hui, Pogba, qui est toujours une icône du football, n'est encore pas redevenu un vrai joueur professionnel. Mais il a l'avantage de poursuivre son évolution au sein d'un club qui lui fait confiance sans pression.

Il a aussi l'avantage de vivre à côté du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, avec qui il communique régulièrement. En septembre, les deux hommes ont même déjeuné ensemble. Pogba sait qu'il lui sera compliqué de retrouver le groupe France cet été. Mais aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs: refouler régulièrement un terrain en compétition avec Monaco.