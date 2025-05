Nouveau rebondissement dans le litige Kylian Mbappé - PSG

Le Paris St-Germain a demandé lundi au Tribunal judiciaire de Paris d'annuler la saisie conservatoire de 55 millions d'euros que Kylian Mbappé a fait réaliser sur ses comptes en avril pour les salaires et primes impayés par son ancien club.

Nouveau chapitre dans l’affaire qui oppose Kylian Mbappé à son ancien club, le PSG IMAGO/Pressinphoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Début avril, Mbappé, désormais au Real Madrid, a obtenu le droit de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de quelque 55 millions d'euros, en attendant des décisions dans d'autres procédures. Mais lundi lors d'une audience devant le juge d'exécution des peines, les avocats du PSG ont estimé que Kylian Mbappé «n'a pas suffisamment apporté la preuve d'une apparence de créance et a échoué à démontrer une quelconque menace pour le recouvrement».

Le PSG a «introduit une action devant le Tribunal judiciaire pour faire annuler la décision (de la commission juridique de la Ligue de football professionnel) l'enjoignant de payer 55 millions d'euros», a rappelé Me Grégoire Azzaro. Cette procédure sera débattue le 26 mai, le même jour que le délibéré de la procédure sur la forme débattue lundi.

De plus, le PSG a fait valoir une «contre-créance» de 98 millions d'euros: «Kylian Mbappé doit de l'argent au PSG par les manoeuvres déloyales qui lui ont causé un préjudice», a assuré à l'AFP Me Renaud Semerdjian. «L'objet n'est pas de récupérer les 98 millions d'euros devant cette instance mais de montrer que s'il nous doit de l'argent, sa créance n'est pas fondée», a ajouté l'avocat.

La saisie conservatoire n'a dans les faits pu s'exercer que sur 14 millions d'euros. «Le niveau de trésorerie ne saurait signifier un risque» justifiant la saisie conservatoire, a argué une autre avocate du PSG, Me Pauline Breuzet. «Le PSG a réalisé un chiffre d'affaires de 800 millions, est évalué à plus de quatre milliards d'euros, et la créance de Mbappé ne représente que 3% de la masse salariale».

«Où est l'argent ?»

Pour la partie adverse, Me Thomas Clay a rétorqué: «Où est l'argent ? (...) Ça n'a pas été si simple de saisir, les banques ont refusé. On est face à un Etat souverain du Qatar qui finance en permanence ce club (détenu par la société Qatar Sports Investments, NDLR). Il y a un risque de recouvrement quand il y a un manque de transparence sur les comptes» et «quand on connaît les difficultés avec les Etats».

Selon l'avocat de Mbappé, «par vexation, le PSG refuse de s'exécuter, parce que son joyau est parti jouer ailleurs après sept ans de bons et loyaux services». Me Thomas Clay s'est adressé à la présidente : «la décision sera très observée, si vous estimez que le juge sportif n'est pas un juge, c'est tout l'ordre juridique sportif qui s'effondre».

Les deux camps ont longtemps ferraillé devant les instances sportives, qui se sont dit inaptes à faire exécuter leurs décisions favorables au joueur, du fait de la procédure engagée devant la justice par le club. Le PSG assure que les deux parties avaient noué un accord verbal durant l'été 2023, stipulant que le joueur, appelé à partir sans indemnité de transfert, abandonnait environ une partie des sommes dues en fin de son contrat pour préserver la santé financière du club. «Un fantasme», selon Me Thomas Clay.

