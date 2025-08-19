Olympique de Marseille : une altercation vire au cataclysme !

Le milieu de terrain international français Adrien Rabiot a été placé mardi sur la liste des transferts par l'Olympique de Marseille en raison de son comportement après la défaite vendredi à Rennes (1-0), a fait savoir le club dans un communiqué.

Adrien Rabiot a été placé mardi sur la liste des transferts par l'Olympique de Marseille. IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse Gregoire Galley

Rabiot et le jeune attaquant anglais Jonathan Rowe ont été les principaux protagonistes d'une altercation d'après-match à Rennes et l'OM a décidé de les placer tous les deux sur la liste des transferts, évoquant dans un communiqué un «comportement inadmissible».

«L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi», écrit l'OM dans ce bref communiqué.

Véronique Rabiot, la mère et agent du milieu international de l'OM, avait plus tôt dans la journée assuré à RTL que la décision avait été prise par l'entraîneur italien du club Roberto De Zerbi, en raison d'un «manque d'investissement».

Arrivé à Marseille l'été dernier, Rabiot (30, 53 sélections), avait réussi une saison dernière de premier plan et avait largement contribué à la qualification de l'OM pour la Ligue des Champions. Il a inscrit dix buts et donné cinq passes décisives toutes compétitions confondues.

Il y a moins de dix jours, il avait assuré dans une interview à La Provence que «la meilleure chose était de rester à l’OM» et son départ apparaît comme une énorme surprise et comme un coup de tonnerre à Marseille. Jonathan Rowe, qui a peu joué la saison dernière, était quant à lui annoncé sur le départ avant même les incidents de vendredi.

Après sa défaite inaugurale à Rennes, l'OM reçoit le Paris FC samedi pour la deuxième journée de Ligue 1.