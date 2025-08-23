L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi a ouvert la porte samedi à une réconciliation avec Adrien Rabiot. Il a dit lui «tendre la main», espérant qu'il y ait «les conditions pour réparer les choses».

Keystone-SDA ATS

«Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria, ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses», a déclaré De Zerbi en conférence de presse.

«Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider», a-t-il ajouté.

«Au plan humain»

«Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique», a encore développé De Zerbi après la victoire marseillaise 5-2 face au Paris FC.

«La volonté de réparer doit être celle de tous. Il faut évaluer beaucoup de choses au plan humain. Mais je suis une bonne personne, et Adrien aussi. Il faut parfois faire un pas en arrière avec intelligence et humilité», a également expliqué l'entraîneur de l'OM.

Protagoniste la semaine dernière après la défaite de l'OM à Rennes d'une bagarre avec son équipier Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par le club marseillais. Le président du club Pablo Longoria a expliqué sa décision en parlant dans un entretien avec l'AFP d' «un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï».