  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Luis Enrique vocifère «On cherche à nous déstabiliser avec des "fake news"»

Arthur Rappaz

11.1.2026

Interrogé sur les négociations en cours pour les prolongations de plusieurs joueurs du Paris SG, l'entraîneur Luis Enrique a affirmé qu'il y avait «beaucoup de fake news» pour «déstabiliser» le club.

Agence France-Presse

11.01.2026, 18:27

«Il y a tout le temps des rumeurs autour du PSG, avec beaucoup de "fake news". Certains peuvent vouloir déstabiliser le club. Après, c'est normal d'avoir des négociations (...). Mais c'est privé et ça restera privé. Nous, on sait ce qu'on veut, c'est ça le plus important. En ce sens-là, on est tranquilles», a  déclaré dimanche Luis Enrique devant la presse.

«C'était un moment inoubliable». Un Inter-Barça d'anthologie, le PSG roi d'Europe... Le meilleur du foot en 2025

«C'était un moment inoubliable»Un Inter-Barça d'anthologie, le PSG roi d'Europe... Le meilleur du foot en 2025

«En ce moment on cherche à nous déstabiliser à l'extérieur avec des "fake news"», a-t-il poursuivi.

Négociations contractuelles

Le PSG et plusieurs joueurs de l'effectif ont entamé des négociations pour prolonger, dont le Ballon d'or 2025 Ousmane Dembélé, et Bradley Barcola, tous deux en fin de contrat en juin 2028, ont indiqué deux sources proches du dossier.

Trophée des champions. Le PSG s’en sort aux penalties après une fin de match haletante

Trophée des championsLe PSG s’en sort aux penalties après une fin de match haletante

Selon une de ces sources, ces discussions «exigent beaucoup de réflexions de la part du club, des joueurs, des agents et des familles, comme tous les ans».

Le PSG souhaite-t-il conserver à tout prix le Ballon d'or ? «Question pour la direction sportive», a brièvement répondu le coach, lui-même sous contrat jusqu'en 2027, qui n'a pas souhaité répondre non plus sur sa propre prolongation.

«Rien n'a changé»

«Si vous reprenez les déclarations que j'ai faites par le passé, c'est très clair. Rien n'a changé», a-t-il dit.

PSG. «Six trophées en 2025 ? C'est pas mal», sourit Luis Enrique

PSG«Six trophées en 2025 ? C'est pas mal», sourit Luis Enrique

Concernant les absences contre le Paris FC lundi (21h10) en 16e de finale de Coupe de France, le PSG devra faire sans Quentin Ndjantou, Lee Kang-In, Matveï Safonov (blessés) et certainement sans Lucas Hernandez (malade), mais aussi Ibrahim Mbaye et Achraf Hakimi, encore en course à la Coupe d'Afrique des Nations.

Hakimi, de retour d'une blessure à une cheville, «est bien, il est en demi-finales comme "Ibé" (Mbaye, avec le Sénégal). Il n'est pas encore à 100%, mais c'est important qu'il ait des minutes de jeu. Pour qu'il revienne à Paris dans les meilleures conditions», a indiqué Luis Enrique.

Les plus lus

Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Plusieurs blessés dans des accidents causés par la neige
«Dialogues constructifs» au sein de l'Otan
Les hommages continuent tandis que des questions restent ouvertes
Saint-Gall prévoit de lourdes amendes pour les personnes qui refusent de se faire vacciner
Début d'incendie dans une discothèque de la Sarthe