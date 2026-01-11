Interrogé sur les négociations en cours pour les prolongations de plusieurs joueurs du Paris SG, l'entraîneur Luis Enrique a affirmé qu'il y avait «beaucoup de fake news» pour «déstabiliser» le club.

🚨 Luis Enrique denies reports on PSG new deal rejected: “These are rumors always going around PSG. There are a lot of fake news. They are trying to destabilize the players and the team but none of that is going to happen”.



"It's normal to have talks but it remains private”. pic.twitter.com/aVZzBkdN83 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«Il y a tout le temps des rumeurs autour du PSG, avec beaucoup de "fake news". Certains peuvent vouloir déstabiliser le club. Après, c'est normal d'avoir des négociations (...). Mais c'est privé et ça restera privé. Nous, on sait ce qu'on veut, c'est ça le plus important. En ce sens-là, on est tranquilles», a déclaré dimanche Luis Enrique devant la presse.

«En ce moment on cherche à nous déstabiliser à l'extérieur avec des "fake news"», a-t-il poursuivi.

Négociations contractuelles

Le PSG et plusieurs joueurs de l'effectif ont entamé des négociations pour prolonger, dont le Ballon d'or 2025 Ousmane Dembélé, et Bradley Barcola, tous deux en fin de contrat en juin 2028, ont indiqué deux sources proches du dossier.

Selon une de ces sources, ces discussions «exigent beaucoup de réflexions de la part du club, des joueurs, des agents et des familles, comme tous les ans».

Le PSG souhaite-t-il conserver à tout prix le Ballon d'or ? «Question pour la direction sportive», a brièvement répondu le coach, lui-même sous contrat jusqu'en 2027, qui n'a pas souhaité répondre non plus sur sa propre prolongation.

«Rien n'a changé»

«Si vous reprenez les déclarations que j'ai faites par le passé, c'est très clair. Rien n'a changé», a-t-il dit.

Concernant les absences contre le Paris FC lundi (21h10) en 16e de finale de Coupe de France, le PSG devra faire sans Quentin Ndjantou, Lee Kang-In, Matveï Safonov (blessés) et certainement sans Lucas Hernandez (malade), mais aussi Ibrahim Mbaye et Achraf Hakimi, encore en course à la Coupe d'Afrique des Nations.

Hakimi, de retour d'une blessure à une cheville, «est bien, il est en demi-finales comme "Ibé" (Mbaye, avec le Sénégal). Il n'est pas encore à 100%, mais c'est important qu'il ait des minutes de jeu. Pour qu'il revienne à Paris dans les meilleures conditions», a indiqué Luis Enrique.