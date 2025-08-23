«On doit oublier rapidement ces cinq trophées» et «se tourner vers l'avenir», a déclaré l'entraîneur du Paris SG Luis Enrique après la victoire contre Angers (1-0) en ouverture de la 2e journée de Ligue 1 vendredi.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Les trophées de la Ligue des champions, de la Supercoupe d'Europe, de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des champions ont été exposés sur la pelouse à l'issue de ce premier match de la saison au Parc des Princes.

«On doit oublier rapidement ces cinq trophées parce que ça appartient au passé et il faut se tourner vers l'avenir», a néanmoins demandé Luis Enrique en conférence de presse.

«Notre motivation est de lutter pour gagner ces trophées encore», a-t-il ajouté.

«C'est moi le boss»

Contre Angers, «le bilan est très positif, on a déjà parlé de la difficulté de ce match, parce que c'est un adversaire qui défend très bien en bloc bas, ils l'ont fait et ça a été difficile», a confié Luis Enrique.

«La pire chose c'est l'état de la pelouse, ça a été encore plus difficile. Je dois féliciter mes joueurs, parce qu'ils n'y ont pas pensé et ont joué avec confiance», a-t-il souligné, en référence aux zones très abîmées de la pelouse après les fortes chaleurs de l'été.

Ousmane Dembélé, qui a manqué un pénalty, est-il désormais tireur attitré plutôt que Vitinha ? «C'est moi qui choisis, c'est moi le boss. On a la capacité pour gérer ça, on a les buteurs, et c'est normal, les joueurs peuvent rater, on a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer les pénaltys», a répondu Luis Enrique.

«Pas infamant»

De son côté Alexandre Dujeux, entraîneur d'Angers, a préféré se concentrer sur le positif d'une défaite d'une courte marge: «On a défendu avec abnégation, le PSG n'a que quatre frappes cadrées seulement, ce qui est peu pour eux».

«On perd 1-0, ce n'est pas infamant», a ajouté l'Angevin. Alexandre Dujeux a reconnu: «On a défendu bas comme beaucoup d'équipes contre Paris, il y a tellement de maîtrise technique en face».