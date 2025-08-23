  1. Clients Privés
La stratégie pour tout rafler ? «On doit oublier nos trophées» - Enrique vise encore plus haut

Arthur Rappaz

23.8.2025

«On doit oublier rapidement ces cinq trophées» et «se tourner vers l'avenir», a déclaré l'entraîneur du Paris SG Luis Enrique après la victoire contre Angers (1-0) en ouverture de la 2e journée de Ligue 1 vendredi.

Agence France-Presse

23.08.2025, 14:58

Les trophées de la Ligue des champions, de la Supercoupe d'Europe, de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des champions ont été exposés sur la pelouse à l'issue de ce premier match de la saison au Parc des Princes.

Ligue 1. Un PSG déjà bien rôdé enchaîne contre Angers

Ligue 1Un PSG déjà bien rôdé enchaîne contre Angers

«On doit oublier rapidement ces cinq trophées parce que ça appartient au passé et il faut se tourner vers l'avenir», a néanmoins demandé Luis Enrique en conférence de presse.

«Notre motivation est de lutter pour gagner ces trophées encore», a-t-il ajouté.

«C'est moi le boss»

Contre Angers, «le bilan est très positif, on a déjà parlé de la difficulté de ce match, parce que c'est un adversaire qui défend très bien en bloc bas, ils l'ont fait et ça a été difficile», a confié Luis Enrique.

«La pire chose c'est l'état de la pelouse, ça a été encore plus difficile. Je dois féliciter mes joueurs, parce qu'ils n'y ont pas pensé et ont joué avec confiance», a-t-il souligné, en référence aux zones très abîmées de la pelouse après les fortes chaleurs de l'été.

Ligue 1. Le PSG repart du bon pied, mais sans assurance

Ligue 1Le PSG repart du bon pied, mais sans assurance

Ousmane Dembélé, qui a manqué un pénalty, est-il désormais tireur attitré plutôt que Vitinha ? «C'est moi qui choisis, c'est moi le boss. On a la capacité pour gérer ça, on a les buteurs, et c'est normal, les joueurs peuvent rater, on a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer les pénaltys», a répondu Luis Enrique.

«Pas infamant»

De son côté Alexandre Dujeux, entraîneur d'Angers, a préféré se concentrer sur le positif d'une défaite d'une courte marge: «On a défendu avec abnégation, le PSG n'a que quatre frappes cadrées seulement, ce qui est peu pour eux».

UEFA Super Cup. Luis Enrique : «Pour être honnête, le PSG ne mérite pas ce trophée»

UEFA Super CupLuis Enrique : «Pour être honnête, le PSG ne mérite pas ce trophée»

«On perd 1-0, ce n'est pas infamant», a ajouté l'Angevin. Alexandre Dujeux a reconnu: «On a défendu bas comme beaucoup d'équipes contre Paris, il y a tellement de maîtrise technique en face».

