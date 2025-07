Le capitaine de Metz Matthieu Udol, qui souhaite quitter le club, était absent lundi, à la reprise de l'entraînement, a confirmé l'entraîneur Stéphane Le Mignan mardi. Le latéral gauche des Grenats (29 ans), buteur à deux reprises lors du barrage d'accession contre Reims, est annoncé avec insistance à Lens.

Matthieu Udol n'est PAS présent à la reprise du FC Metz cet après-midi…





Agence France-Presse Clara Francey

«Je l'ai eu au téléphone avant la reprise, il m'a exprimé son souhait de quitter le club, a affirmé Le Mignan. C'est une situation qui est assez fréquente malheureusement pour nous, les entraîneurs. Mais on est obligé de vivre avec et on essaie de d'adapter. Il n'avait pas dit exactement qu'il ne serait pas là.»

«Il est sous contrat, on est évidement déçu qu'il ne soit pas avec nous, c'est notre capitaine, a reconnu l'entraîneur. Il y a des discussions avec les dirigeants. On savait que si on était resté en L2, il aurait souhaité partir si un club de standing européen (avait voulu le recruter, NDLR). On veut le garder et j'espère qu'il sera avec nous dans les prochains jours parce qu'on aura besoin de lui pour réaliser une belle saison.»

Mathieu Udol, pur produit de la formation messine, à qui il reste deux ans de contrat, avait déjà fait part de ses envies d'ailleurs à l'été 2024 mais le FC Metz avait réussi à le retenir.

"Je suis resté cette saison en Ligue 2 pour aider le club à remonter. Ça a été mission accompli et j'ai fait part à la direction de mon envie de voir autre chose. J'espère pouvoir partir par la grande porte." — Mathieu Udol, capitaine de Metz





«On est déçu que notre capitaine ne soit pas là, mais c'est comme cela. On espère que la situation va se régler le plus rapidement possible avec le souhait qu'il soit avec nous cette semaine», a conclu Le Mignan.