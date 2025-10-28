  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 «On n'est pas sur du court terme» - Le flou persiste autour de Denis Zakaria

Gregoire Galley

28.10.2025

«A l'instant T, il est plus proche que Denis pour faire son retour», a indiqué mardi Sébastien Pocognoli, le nouvel entraîneur de Monaco, à propos de Paul Pogba et de Denis Zakaria, tous deux absents à Nantes, comme Caio Henrique.

Denis Zakaria est blessé depuis plusieurs semaines.
Denis Zakaria est blessé depuis plusieurs semaines.
ats

Agence France-Presse

28.10.2025, 20:22

«Son absence était beaucoup plus longue, mais à l'instant T, il est plus proche de Denis pour faire son retour», a donc dit Pocognoli au sujet de Pogba.

«J'avais dit que cette semaine servirait à répondre à certaines questions et chaque jour le processus se poursuit, a-t-il précisé. Pour le moment, ça se passe bien. Je m'attends à du court terme pour pouvoir le revoir parmi la sélection (l'effectif, ndlr).»

Ni l'international français, ni le Suisse n'ont été convoqués pour le déplacement à Nantes, mercredi. Pas plus que l'international brésilien Caio Henrique, victime d'une inflammation à un pied avant Toulouse samedi.

Pour Zakaria, blessé aux adducteurs mi-septembre, et dont la blessure devait l'éloigner deux mois de terrains, «on n'est pas sur du court terme», a souligné Pocognoli.

AS Monaco. L’absence de Denis Zakaria, blessé, plus longue que prévu

AS MonacoL’absence de Denis Zakaria, blessé, plus longue que prévu

«On espère avant la trêve internationale avoir un peu plus de concret et si c'est le cas, utiliser cette trêve comme rampe de lancement pour attaquer la dernière partie de l'année avec lui», a lancé l'entraîneur à propos du capitaine monégasque.

Concernant Pogba, le technicien belge a demandé à ce qu'on «juge le joueur qu'il est maintenant». «Le Paul de Manchester ou de sa première époque à la Juventus, c'était il y a quelques années, a précisé Pocognoli. N'importe quel joueur au monde évolue en fonction de son âge et de ses expériences (...). Sur ce que je vois, il a toujours la technique qu'on connaît. Le rythme de match va nous donner des indications par rapport à tout ce questionnement. Mais forcément on a un joueur avec un bagage différent d'il y a dix ans.»

«C'est mon rôle d'essayer de stimuler toutes ses qualités et son potentiel», a conclu Pocognoli.

Loin d’être anodin.... Nouveau couac : Paul Pogba se retrouve au pied du mur

Loin d’être anodin...Nouveau couac : Paul Pogba se retrouve au pied du mur

Les plus lus

La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère
«C'est un miraculé» : un cycliste de 77 ans survit trois jours dans un ravin
Des chars «porcs-épics» : pourquoi les blindés russes résistent mieux que jamais
L’ouragan Melissa frappe de plein fouet la Jamaïque
Pour Bill Gates, le réchauffement climatique «ne va pas conduire à la disparition de l'humanité»
Vance assure que le cessez-le-feu tient malgré les «accrochages»