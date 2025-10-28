«A l'instant T, il est plus proche que Denis pour faire son retour», a indiqué mardi Sébastien Pocognoli, le nouvel entraîneur de Monaco, à propos de Paul Pogba et de Denis Zakaria, tous deux absents à Nantes, comme Caio Henrique.

Denis Zakaria est blessé depuis plusieurs semaines. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Son absence était beaucoup plus longue, mais à l'instant T, il est plus proche de Denis pour faire son retour», a donc dit Pocognoli au sujet de Pogba.

«J'avais dit que cette semaine servirait à répondre à certaines questions et chaque jour le processus se poursuit, a-t-il précisé. Pour le moment, ça se passe bien. Je m'attends à du court terme pour pouvoir le revoir parmi la sélection (l'effectif, ndlr).»

Ni l'international français, ni le Suisse n'ont été convoqués pour le déplacement à Nantes, mercredi. Pas plus que l'international brésilien Caio Henrique, victime d'une inflammation à un pied avant Toulouse samedi.

Pour Zakaria, blessé aux adducteurs mi-septembre, et dont la blessure devait l'éloigner deux mois de terrains, «on n'est pas sur du court terme», a souligné Pocognoli.

«On espère avant la trêve internationale avoir un peu plus de concret et si c'est le cas, utiliser cette trêve comme rampe de lancement pour attaquer la dernière partie de l'année avec lui», a lancé l'entraîneur à propos du capitaine monégasque.

Concernant Pogba, le technicien belge a demandé à ce qu'on «juge le joueur qu'il est maintenant». «Le Paul de Manchester ou de sa première époque à la Juventus, c'était il y a quelques années, a précisé Pocognoli. N'importe quel joueur au monde évolue en fonction de son âge et de ses expériences (...). Sur ce que je vois, il a toujours la technique qu'on connaît. Le rythme de match va nous donner des indications par rapport à tout ce questionnement. Mais forcément on a un joueur avec un bagage différent d'il y a dix ans.»

«C'est mon rôle d'essayer de stimuler toutes ses qualités et son potentiel», a conclu Pocognoli.