Battu 3-2 «On perd à 11 contre 16» - L'OL charge l'arbitrage face au PSG

Clara Francey

10.11.2025

«Il y a beaucoup de frustration et d'incompréhension» a déclaré le directeur technique de Lyon, Matthieu Louis-Jean, après la défaite de l'OL concédée sur le fil face au PSG (3-2), dimanche à domicile, lors de la 12e journée de Ligue 1.

Agence France-Presse

10.11.2025, 09:45

10.11.2025, 09:46

«Il y a eu des fautes d'arbitrage importantes», a relevé le dirigeant lyonnais évoquant «une penalty en première période pour une faute de main évidente».

«Puis une faute sur Tanner Tessmann sur le deuxième but parisien. Il touche clairement le genou, on peut en discuter mais c'est flagrant», a-t-il ajouté. «Nous avons tout essayé, nous avons parlé, échangé mais ça continue, on ne comprend plus», a encore dit Louis-Jean estimant que «le vrai problème était la cohérence dans l'arbitrage» qui ne concerne pas que Lyon selon lui.

«Samedi encore, sur Monaco-Lens, il y a un penalty incompréhensible et un carton rouge. A un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, se mettre autour d'une table et en discuter sérieusement car toutes les équipes de Ligue 1 se posent les mêmes questions», a assuré le directeur technique de l'OL.

«Les faits de jeu, on les connaît, on en a déjà subis par le passé et notamment à Rennes. Et face à Strasbourg, il a fallu cinq minutes pour exclure Doukouré pour un attentat sur Malick Fofana. Ca commence à faire beaucoup», a-t-il rappelé, jugeant l'arbitrage de Benoît Bastien «catastrophique».

Même tonalité dans les propos de Jorge Maciel, entraîneur adjoint de Lyon, qui s'est emporté contre l'arbitrage: «On doit parler de l'arbitrage vidéo. Le foot français a un championnat incroyable, mais pour avoir un vrai produit, il faut trois équipes sur le terrain, qui fassent leur travail».

«Il n'y a pas d'exigence envers les arbitres. Les erreurs n'ont pas de conséquence», a-t-il fustigé avant d'ajouter «on perd à 11 contre 16» en comptant les arbitres..."

De son côté, le milieu et capitaine, Corentin Tolisso, a tenu à retenir «le bon match» livré par l'OL. «Nous n'avons pas démérité face à une équipe de Paris qui ne s'est pas créée énormément d'occasions».

«Malheureusement, il y a ce corner à la fin sur lequel nous devons être plus agressifs. Nous ne devons pas prendre ce but», a regretté le champion du monde 2018 avant de lui aussi évoquer l'arbitrage.

«J'ai envie de dire des choses mais il faut faire mieux sur l'arbitrage. Il y a des erreurs tous les week-ends. On ne comprend pas tout ce qui se passe», a-t-il dit réclamant «plus de dialogue». «Cette saison, nous payons cher les décisions défavorables d'arbitrage. C'est carrément frustrant», a regretté Tolisso.

