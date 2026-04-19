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Ligue 1 Brut de réalisme, l'OL déloge le PSG de son nuage

ATS

19.4.2026 - 22:50

Le Paris Saint-Germain a mal digéré sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont été vaincus 2-1 au Parc des Princes par l'Olympique Lyonnais.

Endrick a livré une grosse prestation face au leader de la Ligue 1.
Endrick a livré une grosse prestation face au leader de la Ligue 1.
IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA

19.04.2026, 22:50

19.04.2026, 23:09

Sans plusieurs cadres laissés au repos – Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia n'ont pas débuté – le PSG a été surpris dans les vingt premières minutes. L'ouverture du score d'Endrick est tombée dès la 6e, avant que le Brésilien prêté par le Real Madrid ne s'illustre encore sur un contre éclair en envoyant Afonso Moreira sur orbite (18e).

Ligue des champions. Le PSG haut les coeurs : «Il faut souffrir pour aller au bout»

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En manque de confiance et de temps de jeu, Gonçalo Ramos a ensuite raté un pénalty (33e). Les entrées de Dembélé et Kvaratskhelia à l'heure de jeu n'ont pas permis aux locaux de recoller au score, malgré la réduction du score du Géorgien dans les arrêts de jeu.

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Paris manque donc l'occasion de prendre le large devant son dauphin, le RC Lens, qui compte un point de retard et un match de plus. Les deux équipes se retrouveront le 13 mai prochain, pour leur avant-dernier match en championnat.

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