Exode des cadres, recrutement au compte-gouttes et austérité à tous les étages: le climat est morose au Stade Brestois malgré la participation à la Ligue des champions l'an dernier, avant d'aller affronter Lens vendredi pour la troisième journée de Ligue 1.

Joris Chotard : l’une des recrues du Stade Brestois. IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse Gregoire Galley

Un événement rare s'est produit dimanche dernier à Toulouse: habituellement si placide et volontiers goguenard, le coach Eric Roy a laissé pointer sa frustration vis-à-vis de la direction du club.

«On m'a dit qu'on n'avait pas de moyens. J'ai vu qu'on avait le 16e budget de Ligue 1. Je suis étonné qu'on ait un budget inférieur à Metz qui arrive de Ligue 2 alors qu’on sort de la Ligue des champions», avait-il lâché après la défaite (0-2) au Stadium.

La cause de son agacement ? Un effectif saigné par 13 départs -- dont ceux de joueurs importants comme Marco Bizot, Mahdi Camara et Pierre Lees-Melou -- pour quatre petites arrivées.

Si l'effectif de l'an passé avait été «gonflé» en perspective des joutes européennes, il semble aujourd'hui notoirement insuffisant, même pour les seules compétitions nationales.

Contre Lille (3-3), lors de la première journée, malgré la chaleur et un match intense, Roy, grand adepte des cinq changements dans un match, n'en avait fait que deux, dans le temps additionnel.

«Pas là pour vendre du rêve»

«Vous avez regardé le banc?», avait-il rétorqué aux journalistes qui s'en étonnaient, pointant le manque d'expérience des remplaçants.

«On va attendre de voir ce qu'il va se passer dans les prochains jours mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un effectif qui s'est beaucoup affaibli», a-t-il encore souligné, à deux jours du déplacement à Lens, avant de revenir sur sa sortie toulousaine.

«J'ai lu que c'était un message que j'ai envoyé à mes dirigeants, mais pas du tout, c'est un message que j'envoie aux supporters pour leur dire +soyez conscients de la situation+», a-t-il assuré. De fait, les dirigeants du SB29 n'ont jamais dévié de leur politique financière parcimonieuse.

«Il ne faut pas avoir plus d'ambition que de moyens. Quand on voit comment le football évolue aujourd'hui, quand on voit comment ça se passe avec les droits de télé. Est-ce qu'avec ce modèle-là, à l'avenir, Brest est capable de tenir?», avait martelé le directeur sportif Grégory Lorenzi dans Ouest-France, fin mai.

Discours misérabiliste, diront les uns. «C'est un état de lieu et c'est factuel», a rétorqué Roy. «Moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis plutôt un garçon assez cartésien (et) je crois qu'il faut être très conscients que ça risque d'être une saison très compliquée», a renchéri Roy.

Bon père de famille

Les quelque 50 millions d'euros remportés avec le parcours européen admirable ne se sont pas envolés. Le coût de la délocalisation des matches à Guingamp (2 millions d'euros), les salaires plus élevés consentis à certains joueurs recrutés spécialement pour la C1 et les primes liées aux excellents résultats avaient déjà entamé «le pactole».

Mais Brest s'est surtout servi de cet argent pour équilibrer le budget pour cette saison et la prochaine, après le désastre des droits télés et pour consolider son bilan et sa trésorerie alors que la construction du futur stade doit démarrer dans les prochains mois. Si cette gestion en «bon père de famille» peut se comprendre, elle fait perdre beaucoup de temps à Brest.

«On a envie d'être proactif, forcément, sur le marché. On a envie de faire venir des joueurs qu'on a ciblés, on a envie d'anticiper les choses, malheureusement on n'a pas les moyens de le faire», a déploré Roy.

En recrutant le prometteur Joris Chotard en fin de semaine dernière, ou en se faisant prêter Radoslaw Majecki dans les cages et Junior Diaz en défense, Brest semble toujours viser juste, mais le compte n'y est pas.

La club va devoir passer la surmultipliée d'ici au 1er septembre 20h00, la fermeture du mercato, car il manque probablement encore au moins un milieu et deux attaquants.