Le président de l'OM Pablo Longoria a assuré mercredi qu'il n'y avait «pas de discussions avancées», ni de «conversation en cours» avec Paul Pogba, libre depuis qu'il a quitté la Juventus Turin.

💬 "On doit analyser..." Pablo Longoria s'exprime sur le cas Paul Pogba. pic.twitter.com/5ROhTurOic — RMC Sport (@RMCsport) December 18, 2024

AFP Clara Francey

«Il y a plus de gens qui me parlent de Paul que de nos résultats», a d'abord déclaré Longoria avec un sourire. «C'est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire, et j'ai partagé du temps avec lui à la Juventus. Je suis heureux que sa sanction ait été réduite», a ajouté le dirigeant espagnol.

«Mais en ce moment, il n'y a pas de discussion avancée, pas d'approche. Nous aurons un rendez-vous interne cette semaine pour discuter de nos objectifs de mercato. Quand un joueur de classe mondiale est sur le mercato, on doit analyser», a-t-il tout de même ajouté.

«Mais il n'y a pas de conversation en cours ni de décision prise. Je ne ferme pas la porte parce qu'il est sur le mercato. Mais ce sont plus des spéculations et des rêves qu'une réalité. Et j'aimerais que le soufflet retombe un peu», a encore déclaré Longoria.

Le contrat de Pogba avec la Juventus a été résilié à la fin du mois de novembre. Le milieu de terrain français est suspendu depuis septembre 2023 à la suite d'un contrôle antidopage positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA).

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit début octobre sa suspension de quatre ans à dix-huit mois et il pourra reprendre la compétition au mois de mars.

