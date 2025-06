Paul Pogba : «J’ai craqué et décidé de parler, quitte à mourir»

Paul Pogba a expliqué dimanche sur TF1 être à nouveau «en contact» avec son frère Mathias, condamné à un an de prison pour son implication dans la tentative d'extorsion qui a visé le champion du monde 2018. L'international français aux 91 sélections (11 buts) a par ailleurs précisé être «en négociations» avec un club, Monaco selon diverses sources.

Paul Pogba (ici au centre lors du Mondial 2018) est à nouveau «en contact» avec son frère Mathias (à droite). KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Invité de l’émission Sept à huit, le joueur âgé de 32 ans est longuement revenu sur la tentative d'extorsion dont il a été victime et pour laquelle son frère a été condamné l'an dernier. «Nous sommes en contact. On a parlé, entre nous, avec la famille», a déclaré le milieu de terrain français.

«C'est le lien du sang. Il y a eu une cicatrice, bien sûr. On avance. Il n'y a que le temps qui peut nous donner des réponses», a ajouté Pogba. «Tout ce qu'on souhaite, c'est d'être toujours unis dans la famille. C'est ça le plus important. C'est dur, bien sûr que c'est très dur, je ne vais pas mentir. J'ai été blessé. Ce n'est pas pareil qu'avant, mais on est en contact», a-t-il poursuivi.

Mathias Pogba a été condamné le 19 décembre dernier à trois ans de prison, dont deux avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir participé à une tentative d'extorsion en 2022 de 13 millions d'euros visant son frère Paul et pour avoir exercé de nombreuses pressions sur l'international français, sa famille et ses relations professionnelles en vue d'obtenir ce paiement.

Cinq autres prévenus, amis d'enfance ou connaissances de Paul Pogba, ont été reconnus coupables d'extorsion, séquestration et détention ainsi que pour la participation à une association de malfaiteurs délictuelle et condamnés à des peines allant jusqu'à huit ans de prison.

Paul Pogba, qui était tombé dans un guet-apens dans un appartement où deux hommes cagoulés l'avaient braqué sous la menace d'armes à feu, a indiqué sur TF1 avoir été dans un premier temps prêt à payer. «Après, j'ai craqué», a-t-il raconté, décidant «de parler, quitte à mourir» et refusant «de jeter (son) argent comme ça». «C'est à tes enfants, c'est à ta famille», a-t-il résumé.

Proche de signer à l’AS Monaco

Paul Pogba est également revenu sur TF1 sur ses 18 mois de suspension pour dopage, une sanction purgée depuis mars 2025. «Ça a été très, très dur», a-t-il déclaré, se disant déterminé «à revenir sur les terrains, mentalement prêt, physiquement prêt, c'est juste une question de temps».

«La Pioche» a confirmé au passage être «en train de parler» avec un club sans préciser lequel. Selon son entourage, il s'agit de l'AS Monaco, où il serait en concurrence avec le milieu genevois Denis Zakaria. Le club où évolue également les Suisses Breel Embolo et Philipp Köhn a fini troisième de Ligue 1 et disputera la prochaine ligue des champions.

«J'ai beaucoup appris pendant cette période, a conclu Paul Pogba. J'ai fait énormément de nettoyage autour de moi aussi. J'ai été beaucoup plus proche aussi de ma famille, de mes enfants.»

