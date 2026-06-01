L'international suisse Denis Zakaria aura un nouvel entraîneur à l'AS Monaco. Le club de la Principauté a officialisé lundi soir le limogeage du belge Sébastien Pocognoli, arrivé en octobre 2025.

Capitaine de Monaco, Denis Zakaria face à la Juventus en Ligue des champions. (Archive) IMAGO/BSR Agency

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Agé de 38 ans, Pocognoli était sous contrat jusqu'en juin 2027. Il paie une fin de saison ratée qui a vu Monaco terminer à la 7e place du championnat, très loin d'une qualification pour la Ligue des champions, l'objectif initial du club.

Arrivé le 11 octobre en provenance du club belge de l'Union Saint-Gilloise pour remplacer Adi Hütter, Pocognoli a dirigé 38 matches (16 victoires, 9 nuls et 13 défaites, dont 10 en championnat). Il quitte le club avec ses deux adjoints, Kevin Mirallas et Artur Kopyt.

Arrivé à Monaco en août 2023, le milieu de terrain Zakaria a disputé 33 rencontres et inscrit deux buts sous les couleurs monégasques lors de la saison écoulée. Le Genevois de 29 ans est sous contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2028.