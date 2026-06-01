L'international suisse Denis Zakaria aura un nouvel entraîneur à l'AS Monaco. Le club de la Principauté a officialisé lundi soir le limogeage du belge Sébastien Pocognoli, arrivé en octobre 2025.
Agé de 38 ans, Pocognoli était sous contrat jusqu'en juin 2027. Il paie une fin de saison ratée qui a vu Monaco terminer à la 7e place du championnat, très loin d'une qualification pour la Ligue des champions, l'objectif initial du club.
Arrivé le 11 octobre en provenance du club belge de l'Union Saint-Gilloise pour remplacer Adi Hütter, Pocognoli a dirigé 38 matches (16 victoires, 9 nuls et 13 défaites, dont 10 en championnat). Il quitte le club avec ses deux adjoints, Kevin Mirallas et Artur Kopyt.
Arrivé à Monaco en août 2023, le milieu de terrain Zakaria a disputé 33 rencontres et inscrit deux buts sous les couleurs monégasques lors de la saison écoulée. Le Genevois de 29 ans est sous contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2028.