Ligue 1 Vers la fin du calvaire pour Paul Pogba, convoqué par Monaco

ATS

21.11.2025 - 17:34

Paul Pogba pourrait faire ses débuts avec Monaco samedi. Le milieu français a été convoqué pour la première fois de la saison parmi les 22 joueurs monégasques qui se déplacent à Rennes pour la 13e journée de Ligue 1, a indiqué vendredi le club de la Principauté.

Pogba pourrait faire son retour samedi en L1
IMAGO/ABACAPRESS
Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.11.2025, 17:34

Le champion du monde 2018 n'avait plus fait partie d'un groupe pour jouer un match professionnel depuis le 3 septembre 2023. C'était avec la Juventus de Turin contre Empoli (2-0) en championnat d'Italie, avant qu'une suspension pour dopage et plusieurs blessures ne l'éloignent des terrains.

Loin d’être anodin.... Nouveau couac : Paul Pogba se retrouve au pied du mur

Loin d’être anodin...Nouveau couac : Paul Pogba se retrouve au pied du mur

S'il entre en jeu en Bretagne, samedi soir (19h), Pogba disputera alors son premier match dans le championnat de France. Après sa formation au Havre, il s'était en effet engagé avec Manchester United, puis la Juventus de Turin, sans jamais par la suite revenir en France.

«Retours positifs»

Vendredi en fin de matinée, avant le dernier entraînement collectif, qui a mobilisé 27 joueurs dont Pogba, l'entraîneur de Monaco Sébastien Pocognoli avait apprécié en conférence de presse «la série d'entraînements» avec «des retours positifs», que l'ex-Mancunien avait réalisée.

«Il a pu se tester dans des conditions réelles de match, a précisé l'entraîneur belge. On a eu un peu plus de temps dans cette trêve pour travailler différents aspects tactiques et différentes formes de match. Il y a participé, ce sont des bons signaux.»

Ligue 1. «On n'est pas sur du court terme» - Le flou persiste autour de Denis Zakaria

Ligue 1«On n'est pas sur du court terme» - Le flou persiste autour de Denis Zakaria

Le retour à la compétition de Pogba, âgé de 32 ans et qui s'est engagé avec le club des internationaux suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria jusqu'en juin 2027, était initialement espéré début octobre. Mais il a été repoussé à plusieurs reprises à cause de blessures, notamment une entorse à une cheville.

