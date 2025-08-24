  1. Clients Privés
Après l'altercation avec Rabiot Poussé dehors par l'OM, Jonathan Rowe rejoint Bologne

ATS

24.8.2025 - 17:59

Une semaine après son altercation avec son coéquipier Adrien Rabiot, Jonathan Rowe quitte Marseille. L'attaquant anglais s'est engagé avec Bologne, a annoncé l'OM dimanche.

Keystone-SDA

24.08.2025, 17:59

Arrivé il y a un an à Marseille, l'international espoirs (22 ans) «portera en 2025-2026 les couleurs du club italien», a indiqué le club phocéen dans un communiqué, en lui souhaitant «une pleine réussite pour la suite de son parcours».

L'attaquant anglais a disputé 30 matches avec l'OM la saison dernière, inscrivant trois buts et délivrant quatre passes décisives. Ce transfert, pour lequel ni la durée ni le montant n'ont été divulgués, a été confirmé par Bologne, où évolue l'international suisse Remo Freuler.

Déjà sur le départ, Jonathan Rowe avait été officiellement écarté par le club marseillais après la bagarre qui l'a opposé à son coéquipier international français Adrien Rabiot le 15 août, dans le vestiaire, juste après la défaite (1-0) à Rennes, en ouverture de la saison de Ligue 1.

Porte ouverte pour Rabiot?

Le président du club phocéen Pablo Longoria avait par la suite dénoncé auprès de l'AFP «un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï», justifiant le choix de placer les deux joueurs sur la liste des transferts.

Tempête à l’OM. «Un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï»

Tempête à l’OM«Un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï»

Si la mesure a été décrite comme irrévocable par les dirigeants de l'OM, l'entraîneur Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réconciliation avec Adrien Rabiot samedi, après la victoire (5-2) contre le Paris FC, en espérant qu'il y ait «les conditions pour réparer les choses».

Cap sur la réconciliation ?. Volte-face : le coach de l’OM veut «réparer les choses» avec Rabiot

Cap sur la réconciliation ?Volte-face : le coach de l’OM veut «réparer les choses» avec Rabiot

Affaire Rabiot-Rowe : un événement «qui ne peut se produire, quelque chose d'inouï»

Affaire Rabiot-Rowe : un événement «qui ne peut se produire, quelque chose d'inouï»

L'incident qui a opposé vendredi soir Adrien Rabiot à Jonathan Rowe est «un événement dans un vestiaire qui ne peut pas se produire, quelque chose d'inouï», a expliqué mercredi le président de Marseille Pablo Longoria dans une interview à l'AFP.

20.08.2025

