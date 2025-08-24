Une semaine après son altercation avec son coéquipier Adrien Rabiot, Jonathan Rowe quitte Marseille. L'attaquant anglais s'est engagé avec Bologne, a annoncé l'OM dimanche.

Bonne chance 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐑𝐨𝐰𝐞 🤝



L’ailier 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 s’engage avec le Bologna FC pic.twitter.com/R0Z8oWhsXc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 24, 2025

Keystone-SDA ATS

Arrivé il y a un an à Marseille, l'international espoirs (22 ans) «portera en 2025-2026 les couleurs du club italien», a indiqué le club phocéen dans un communiqué, en lui souhaitant «une pleine réussite pour la suite de son parcours».

L'attaquant anglais a disputé 30 matches avec l'OM la saison dernière, inscrivant trois buts et délivrant quatre passes décisives. Ce transfert, pour lequel ni la durée ni le montant n'ont été divulgués, a été confirmé par Bologne, où évolue l'international suisse Remo Freuler.

Déjà sur le départ, Jonathan Rowe avait été officiellement écarté par le club marseillais après la bagarre qui l'a opposé à son coéquipier international français Adrien Rabiot le 15 août, dans le vestiaire, juste après la défaite (1-0) à Rennes, en ouverture de la saison de Ligue 1.

Porte ouverte pour Rabiot?

Le président du club phocéen Pablo Longoria avait par la suite dénoncé auprès de l'AFP «un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï», justifiant le choix de placer les deux joueurs sur la liste des transferts.

Si la mesure a été décrite comme irrévocable par les dirigeants de l'OM, l'entraîneur Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réconciliation avec Adrien Rabiot samedi, après la victoire (5-2) contre le Paris FC, en espérant qu'il y ait «les conditions pour réparer les choses».