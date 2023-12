Premières fritures sur la ligne Kylian Mbappé - Luis Enrique

La relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique semble s'être quelque peu tendue depuis la qualification pour les 8e de finale de Ligue des champions obtenue à Dortmund (1-1), où l'attaquant a peu goûté la prudence tactique de l'entraîneur pour préserver le résultat.

Kylian Mbappé ne semble pas avoir apprécié la tactique de Luis Enrique en Ligue des champions. KEYSTONE

Un an jour pour jour après son triplé historique, mais vain, en finale du Mondial 2022 au Qatar contre l'Argentine (3-3, 4-2 aux t.a.b.) durant laquelle il est passé par toutes les émotions, la star française était en déplacement à Lille avec le PSG dimanche. Et il y est apparu fermé tout au long du match, restant impassible même après son but sur penalty (1-0, 66e).

Or le Bondynois sait très bien que tous ses gestes sont scrutés par les observateurs, les fans et le club. Et vu le contexte, son comportement sera d'autant plus scruté, mercredi, lors de la réception de Metz (21h00) pour clore la phase aller en L1.

A Dortmund mercredi dernier, lors du match décisif de C1, il avait été passablement agacé en fin de match, ne masquant pas sa frustration de voir ses coéquipiers chercher à conserver le nul, plutôt que d'attaquer pour l'emporter, ce qui aurait garanti la 1re place du groupe.

Finalement, les Parisiens ont été plutôt vernis par le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions, en héritant de la Real Sociedad, 6e de Liga, et non d'un gros cador européen.

Avant que le sort ne se montre clément, la star française était d'ailleurs remonté dans le bus très rapidement après le coup de sifflet final à Dortmund, bien avant ses coéquipiers, capuche sur la tête et visage fermé, avait constaté l'AFP.

«Je comprends que Mbappé soit agacé. Mais c'est moi qui donne les ordres à l'équipe», a recadré samedi en conférence de presse Luis Enrique, qui l'a repositionné en no 9 depuis plusieurs matches, alors qu'il évoluait, comme à son habitude, sur le côté gauche depuis le début de la saison.

«Kylian joue où il décide»

«Kylian joue où il décide. Il a une liberté totale de jouer à l'intérieur, plus sur le côté. S'il est plus à l'extérieur, à nous d'équilibrer nos positions. La différence est de savoir qui va suivre Kylian, un attaquant à l'extérieur ou à l'intérieur ? Cela dépend du match», a détaillé dimanche l'entraîneur espagnol, après le nul contre Lille au micro du diffuseur Prime Video, interrogé sur le repositionnement en pointe de son attaquant.

Déjà, l'année dernière sous la gouverne de Christophe Galtier, Mbappé n'avait déjà pas été satisfait de jouer les no 9. Après une préparation estivale tronquée au PSG qui l'a écarté de sa tournée, le Bondynois n'a pas toujours été éclatant dans son jeu, ses accélérations habituelles se faisant plus rares, même s'il a été plus impliqué dans le jeu contre Dortmund.

«Je ne suis pas très content de Kylian aujourd'hui. Sur les buts, je n'ai rien à dire. Mais je pense qu'il peut aider l'équipe plus, d'une manière différente. On pense que c'est un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on a besoin de plus, et on veut de lui qu'il fasse plus de choses», avait lancé Luis Enrique après la victoire contre Reims le 11 novembre (3-0) et un triplé de Mbappé.

Une relation «parfaite»

Mercredi, jour de son 25e anniversaire, le match contre Metz, que ne jouera pas Ousmane Dembélé forfait, sera l'occasion de faire le point sur cette relation, fluide jusque-là depuis l'arrivée de l'Espagnol cet été.

Une relation qualifiée même de «parfaite, comme toujours», par Luis Enrique mardi en conférence de presse, avant d'ajouter dans un sourire : «On n'est pas en couple, mais surtout parce que c'est lui qui ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question, je suis très proche de la plupart de mes joueur.»

Une des explications se trouve dans la situation du Parisien, en fin de contrat en juin 2024, qui va être de plus en plus épineuse les prochains mois. Car à partir du 1er janvier, Mbappé sera libre de signer où il veut.