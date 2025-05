Lyon n'a pas transmis à temps son dossier auprès de la Fédération française de football pour enregistrer sa licence européenne afin de participer à une coupe d'Europe la saison prochaine, a reconnu l'Olympique lyonnais confirmant une information du quotidien sportif L'Equipe.

La licence européenne de l'OL retoquée par la FFF



L'OL n'a pas transmis à temps son dossier à la FFF pour obtenir la licence permettant de disputer une Coupe d'Europe. Un problème qui pourrait être résolu dans les prochains jours



Agence France-Presse Clara Francey

Ce problème «technique» devrait être résolu dans les prochains jours, selon le club.

«Ces questions feront l'objet de plusieurs mesures internes et un processus de suivi minutieux a été mis en place en conséquence. Nous soumettrons rapidement l'ensemble des documents et informations attendus par la FFF et nous tenons à sa disposition pour la pleine résolution de ce dossier», explique l'OL dans un communiqué transmis à l'AFP.

A trois journée de la fin du championnat, Lyon est sixième de la Ligue 1 à quatre points de Marseille (2e), trois de Nice (3e), deux de Lille (4e) et un de Monaco.

Ce sont les fédérations nationales qui transmettent à l'UEFA les dossiers permettant l'établissement d'une licence indispensable pour permettre l'engagement de leurs équipes dans les compétitions européennes inter-clubs: la Ligue des champions, l'Europa League ou la Conference League.

Archive du 17 avril