Après son doublé contre la Real Sociedad la semaine dernière en Ligue des champions, l'attaquant du PSG Kylian Mbappé a retrouvé ce week-end en Ligue 1 le rôle de remplaçant, une habitude depuis l'annonce de son départ en fin de saison.

😆 La réaction de Will Still quand @KMbappé est rentré en jeu !#PSGSDR pic.twitter.com/nkMjwZnLlW — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 10, 2024

Dimanche après-midi à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par le Stade de Reims (2-2). L'entrée de Kylian Mbappé en fin de rencontre n'a pas suffi pour aller arracher la victoire.

Will Still, l'entraîneur rémois, et ses joueurs ne se sont en effet pas laissés impressionner par l'entrée en jeu peu avant le dernier quart d’heure du trio de «super-subs» parisiens Mbappé-Dembélé-Kolo Muani, ce qui leur a permis de repartir du Parc des Princes avec le point du partage.

Un triple changement qui a pourtant de quoi intimider. «Quand ils rentrent en jeu, comment tu réagis ? Tu serres les fesses bien fort et tu espères (rires)», a dévoilé, non sans humour, Will Still au micro de Prime Video.

Avant de reprendre son sérieux. «Non je plaisante. On pensait qu’ils allaient démarrer, on avait un plan et on avait une idée en tête avant le match. Donc, ça n’a pas trop changé. (...) Il fallait garder la discipline et l’organisation et toujours avoir l’idée en tête de pousser dès qu’une passe en retrait est donnée», a expliqué le technicien belgo-britannique qui rêve de coacher en Angleterre.

Une méthode qui s'est donc avérée payante.