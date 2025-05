Saint-Etienne, qui a chuté contre Toulouse, est relégué en Ligue 2, tandis que Reims est barragiste. Nice et Lille ont eux accroché les places européennes grâce à leurs victoires contre Brest et Reims, l'OL jouera la Conference League.

Marquinhos et le PSG ont célébré leur titre de champions de France. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Avec un festival de six buts contre Brest, Nice s'est qualifié avec la manière (6-0) pour le tour préliminaire de la Ligue des champions et a terminé en fanfare cette saison pour terminer à la 4e place, juste derrière Monaco qui termine 3e après sa lourde défaite (4-0) à Lens.

L'OM a conforté sa deuxième place grâce à son succès contre Rennes au Vélodrome, où Mason Greenwood a inscrit un doublé, rejoignant Ousmane Dembélé à la tête du classement de co-meilleur buteur du championnat avec 21 buts. Il aurait pu même doubler le Parisien mais a raté un pénalty.

Grâce notamment à une superbe inspiration de Rémy Cabella, Lille est en Europa League en s'imposant contre Reims (2-1), qui est barragiste après une fin de saison compliquée. Les Champenois peuvent sauver leur saison dans une semaine en finale de Coupe de France contre le PSG.

Saint-Étienne en Ligue 2, le Havre se sauve à la 99e !

En bas du classement, Saint-Étienne va accompagner Montpellier en Ligue 2 après sa défaite contre Toulouse (3-2) et après seulement un an en Ligue 1.

Le Havre a lui sauvé sa place à la 99e minute, au bout du match grâce à un pénalty du maintien transformé par Abdoulaye Touré sur une panenka synonyme de victoire sur le fil contre Strasbourg (3-2), qui ne jouera finalement pas l'Europe. Cette défaite des Alsaciens, qui ont craqué en fin de match, a profité aux Lyonnais.

💫 | Abdoulaye Touré qui sauve Le Havre avec style ! 😮‍💨💪 #RCSAHAC



Regardez le MultiZone ici : https://t.co/NqnXNnyEZP ! 👈 pic.twitter.com/NRovyYdyAw — DAZN France (@DAZN_FR) May 17, 2025

L'OL en Conference League, le PSG célèbre son titre

Avec sa victoire et le doublé d'Alexandre Lacazette pour ses 200 et 201e buts lors de son dernier match à Lyon, l'OL a accroché la 6e place et une place pour la Conference League. Ovationné par le Groupama Stadium à sa sortie, ses coéquipiers lui ont fait une haie d'honneur. Rayan Cherki, le meilleur passeur du championnat et sur le départ aussi, est sorti en larmes.

🥹 | Alexandre Lacazette fait ses adieux au Groupama Stadium. 👏🏟 #OLSCO



Regardez le MultiZone ici : https://t.co/dE8snw8tZh ! 👈 pic.twitter.com/jphePQnjlc — DAZN France (@DAZN_FR) May 17, 2025

Avec la titularisation de l'équipe quasiment type de Ligue des champions, le PSG a fini sur un succès contre Auxerre (2-1) malgré l'ouverture du score de l'AJA au Parc des Princes, où a été célébré le titre de champion de France avec des festivités.

Ousmane Dembélé, titulaire mais qui n'a pas marqué, est complètement remis de sa gêne à la cuisse à une semaine de la finale de la Coupe de France et à deux semaines de la finale de la Ligue des champions.