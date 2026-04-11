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Ligue 1 Rennes et Breel Embolo plus que jamais dans la course pour l'Europe

Gregoire Galley

11.4.2026

Rennes est plus que jamais dans la course pour les places européennes après son succès précieux samedi contre Angers (2-1), alors qu' en bas de tableau, Auxerre et Nantes se sont neutralisés (0-0) dans un match capital pour le maintien.

Rennes a fait une super opération grâce à sa victoire dans la douleur contre Angers.
Rennes a fait une super opération grâce à sa victoire dans la douleur contre Angers.
IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse

11.04.2026, 23:24

Vendredi, la course au podium et aux places qualificatives pour la Ligue des champions a été relancée par la défaite cuisante de Monaco face au Paris FC (4-1) et la victoire de l'OM contre Metz (2-1).

Samedi soir au Roazhon Park, Rennes a fait une super opération grâce à sa victoire dans la douleur contre les Angevins, en se hissant à la 5e place (50 pts) à la place des Monégasques (6e, 49 pts), avec le même nombre de points que le 4e Lille qui affronte Toulouse dimanche.

Sous pression en fin de match, les joueurs de Franck Haise ont réussi à garder la victoire, profitant du penalty de l'égalisation manqué par l'Angevin Amine Sbai (80e). Angers reste à la 13e place (33 points).

A Auxerre (16e, 24 pts), le match contre Nantes (17e, 19 pts) était une rencontre capitale pour le maintien. Arès ce match nul (0-0), les deux équipes ont toujours cinq points d'écart.

Les Nantais - qui comptent un match en moins - se sont compliqués la tâche même s'ils gardent un mince espoir de quitter la place de dernier relégable.

«Comptablement c'est possible (de se maintenir), donc il faut y croire», a d'ailleurs lancé après le match Nicolas Cozza au micro de Ligue 1+, même si les Canaris vont affronter quatre équipes du top 5 ces prochaines semaines (PSG, Rennes, OM, Lens).

Les joueurs de Vahid Halilhodzic ont été plus entreprenants mais ont plusieurs grosses occasions, stoppées notamment par le gardien auxerrois Donovan Léon (36e).

En face, l'AJA peut toujours avoir les yeux tournés vers le haut et Nice, 15e place avec 27 points avant son match dimanche contre Le Havre. L'AJA recevra Nice lors de l'avant-dernière journée.

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