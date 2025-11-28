Mal en point en début de saison, Rennes a poursuivi son redressement spectaculaire en s'imposant (1-0) vendredi soir sur la pelouse de Metz en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. L’équipe de Breel Embolo, qui a joué toute la rencontre, signe son quatrième succès de rang.

Le Stade rennais, équipe de Breel Embolo, a signé son quatrième succès de rang. IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

Sans être flamboyants, les Rennais se sont montrés efficaces d'entrée avec un but de leur capitaine Valentine Rongier (22e) concluant d'une belle frappe une action qui a balayé le terrain de droite à gauche face à une arrière-garde messine statique et passive.

Les joueurs d'Habib Beye ont ensuite géré tranquillement des Messins toujours aussi peu adroits et s'en sont remis en toute fin de match à leur gardien Brice Samba, auteur de quatre parades décisives dans le temps additionnel de la deuxième période.

Le but du capitaine rennais avait pourtant semblé réveiller les Mosellans qui se portaient aux avant-postes. Mais ils n'ont pas réussi à profiter des errements de la défense bretonne à l'image de Terry Yegbe, seul aux 6 mètres après un corner de Gauthier Hein qui a envoyé son ballon dans les nuages (33e).

Les Messins étaient de plus en plus offensifs mais s'exposaient. Juste avant la mi-temps, sur un centre de Mahdi Camara, Lepaul était pris de vitesse par Gbamin dont le dégagement heurtait la barre transversale de son gardien.

En deuxième période, le jeu était plutôt messin, les occasions plutôt rennaises (Suleiman à la 65e, Embolo à la 84e). Mais c'est Samba qui se mettait en évidence dans le temps additionnel avec quatre superbes parades coup sur coup dans le temps addditionnel.

En attendant les autres matches du week-end, le Stade rennais grimpe provisoirement à la quatrième place du classement avec 24 points tandis que Metz reste 17e, sous la menace de Auxerre, 18e et dernier à trois points mais avec une meilleure différence de buts.