  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Rennes et Breel Embolo poursuivent leur folle remontée

28.11.2025

Mal en point en début de saison, Rennes a poursuivi son redressement spectaculaire en s'imposant (1-0) vendredi soir sur la pelouse de Metz en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. L’équipe de Breel Embolo, qui a joué toute la rencontre, signe son quatrième succès de rang.

Le Stade rennais, équipe de Breel Embolo, a signé son quatrième succès de rang.
Le Stade rennais, équipe de Breel Embolo, a signé son quatrième succès de rang.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

28.11.2025, 23:11

28.11.2025, 23:25

Sans être flamboyants, les Rennais se sont montrés efficaces d'entrée avec un but de leur capitaine Valentine Rongier (22e) concluant d'une belle frappe une action qui a balayé le terrain de droite à gauche face à une arrière-garde messine statique et passive.

Les joueurs d'Habib Beye ont ensuite géré tranquillement des Messins toujours aussi peu adroits et s'en sont remis en toute fin de match à leur gardien Brice Samba, auteur de quatre parades décisives dans le temps additionnel de la deuxième période.

Le but du capitaine rennais avait pourtant semblé réveiller les Mosellans qui se portaient aux avant-postes. Mais ils n'ont pas réussi à profiter des errements de la défense bretonne à l'image de Terry Yegbe, seul aux 6 mètres après un corner de Gauthier Hein qui a envoyé son ballon dans les nuages (33e).

Ligue 1. Breel Embolo se venge de Monaco, Denis Zakaria voit rouge

Ligue 1Breel Embolo se venge de Monaco, Denis Zakaria voit rouge

Les Messins étaient de plus en plus offensifs mais s'exposaient. Juste avant la mi-temps, sur un centre de Mahdi Camara, Lepaul était pris de vitesse par Gbamin dont le dégagement heurtait la barre transversale de son gardien.

En deuxième période, le jeu était plutôt messin, les occasions plutôt rennaises (Suleiman à la 65e, Embolo à la 84e). Mais c'est Samba qui se mettait en évidence dans le temps additionnel avec quatre superbes parades coup sur coup dans le temps addditionnel.

En attendant les autres matches du week-end, le Stade rennais grimpe provisoirement à la quatrième place du classement avec 24 points tandis que Metz reste 17e, sous la menace de Auxerre, 18e et dernier à trois points mais avec une meilleure différence de buts.

Les plus lus

La cagnotte de 167,6 millions est tombée à l’Euro Millions
Zelensky limoge son bras droit après des perquisitions anticorruption
Frédéric Beigbeder dézingue le livre de Lena Situations
Airbus rappelle 6000 A320 à cause d'un logiciel vulnérable à changer d'urgence
La Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp