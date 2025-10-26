Lyon s'est imposé dans le temps additionnel contre Strasbourg, réduit à dix, dimanche en clôture de la 9e journée, marquée par la défaite de Rennes face à Nice (2-1) et la large victoire de Lille contre Metz (6-1).

Rennes et Breel Embolo (à gauche) ont subi la loi de Nice dimanche. IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Gregoire Galley

Dans un match rugueux, Strasbourg a surpris l'OL dès la 25e minute, sur une tête de son virevoltant attaquant Joaquin Panichelli -- meilleur buteur de L1 (8 buts en 9 matches). Un maigre avantage effacé à peine six minutes plus tard par un centre de Malick Fofana, dévié par Ismaël Doukouré (31e, csc. 1-1).

Dans un match fermé, marqué par un penalty manqué de Tolisso et une contre-offensive éclair du Racing (56e), le dénouement s'est dessiné avec l'exclusion d'Ismaël Doukouré, coupable d'un tacle sur Fofana -- sorti sur civière -- et sanctionné d'un carton rouge après analyse de la VAR.

Réduit à dix, Strasbourg a plié dans le temps additionnel, sur une frappe en pleine lucarne d'Alfonso Moreira (90e+2).

Désormais quatrième du championnat avec 18 points, Lyon raccroche le wagon de tête, et figure à deux points du leader parisien, qui retrouve la tête du championnat.

Les hommes de Luis Enrique comptent une longueur d'avance sur leur dauphin lensois (19 points), tombeur samedi de Marseille (2-1) qui rétrograde à la troisième place (18 points).

Battu seulement pour la troisième fois depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Strasbourg descend quant à lui à la septième place (16 points).

Lille prolifique

Surpris cette semaine par l'équipe gecque du PAOK Salonique en Ligue Europa (4-3), Lille s'était relancé plus tôt dans la journée en éparpillant Metz, lanterne rouge de Ligue 1 (6-1). Les Dogues remontent à la cinquième place (17 points).

Le Marocain Hamza Igamane (4 buts en 7 matches), a trouvé dès la 25e minute les cages de Pape Sy du pied gauche. Le gardien messin s'est ensuite rendu coupable d'une mauvaise relance, offrant à Correia le but du break (34e, 2-0).

Le Portugais a alourdi le score à la 53e, suivi par Perraud (64e), André (82e) et Haraldsson (90e+3, 5-0). Sané (90e+5), seul buteur messin, n'aura pas réussi à sauver les siens du naufrage. Metz est dernier avec seulement deux points en neuf matches.

Nice enfonce Rennes

Mauvaise opération pour les Rouge et Noir. Les hommes d'Habib Beye, qui n'ont gagné que deux matches cette saison en L1, ont chuté à domicile face à des Niçois opportunistes et voient le Top 6 s'éloigner (10e, 11 points).

Le milieu niçois Sofiane Diop, ancien Rennais, a ouvert le score d'une reprise du droit dans la lucarne (37e, 1-0), suivi peu avant la pause par Jonathan Clauss (45+1, 2-0).

Manquant cruellement d'efficacité (18 tirs - 7 cadrés), les Rennais ont repris espoir grâce à la tête du Marocain Aït-Boudlal, 19 ans (67e, 2-1), puis poussé jusque dans les dernières minutes. La joie provoquée sur le banc breton par l'égalisation de Mohamed Kader Meïté dans le temps additionnel n'a duré que quelques instants, le but étant refusé pour hors jeu.

Les Niçois gagnent eux deux rangs au classement, pointant désormais à la huitième place (14 points).

Le Havre et Angers sorent de la zone rouge

A Angers, le SCO a retrouvé de l'allant contre Lorient (2-0) après une série de sept matches sans victoire. Les Angevins se hissent hors de la zone rouge (15e, 9 points), juste devant le promu morbihannais (16e, 8 points).

Le Havre (14e), qui restait sur un cinglant 6-2 encaissé contre l'OM, s'est également donné un peu d'air en s'imposant dimanche à Auxerre (1-0).

Le HAC n'avait plus gagné depuis le 31 août (contre Nice, 3-1). Avec leur victoire, les hommes de Didier Digard sortent eux aussi de la zone dangereuse, où se retrouve Auxerre.