Breel Embolo a participé à la belle victoire de Rennes contre le Paris Saint-Germain, vendredi en Ligue 1. Devant son public, l'international suisse a marqué le 3-1 peu après son entrée en jeu.

Keystone-SDA ATS

A la 81e, l'attaquant bâlois a transformé une offrande de Ludovic Blas pour marquer son sixième but de la saison en championnat. Les Bretons menaient 2-1 après des réussites de Tamari et Lepaul et la réduction du score de Dembélé, avant qu'Embolo n'entre sur la pelouse à la 74e.

Ce succès face à de pâles champions d'Europe relance les Rennais, qui restaient sur trois défaites consécutives et dont le désormais ex-entraîneur Habib Beye a été licencié lundi. De son côté, le PSG pourrait perdre sa place de leader au profit du RC Lens, qui affronte le Paris FC samedi soir (21h05).

Zakaria marque aussi

Un autre international suisse a fait trembler les filets vendredi soir: Denis Zakaria. Le milieu de terrain genevois a marqué son premier but de l'exercice lors de la tranquille victoire de l'AS Monaco contre Nantes (3-1).

Les Monégasques ont marqué trois buts en cinq minutes en première période avec un doublé de l'Ivoirien Simon Adingra et le 3-0 de Zakaria. Avec cette victoire, le club de la Principauté remonte provisoirement au 7e rang, à 11 points de la 3e place occupée par Lyon.