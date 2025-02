La chaîne «France 2» a dévoilé mercredi des images et des enregistrements d’une réunion explosive entre divers dirigeants du football français lors de l’attribution des droits TV de la Ligue 1 l’été dernier. En cause : un potentiel conflit d’intérêts autour de Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Media Group.

Nasser al-Khelaïfi (PSG) à John Textor (OL) : "Tu es un cowboy qui vient de nulle part et tu viens nous parler ?"



Ce sont des images qui risquent bien de faire couler beaucoup d’encre dans la sphère du football français. Mercredi soir, la chaîne «France 2» a dévoilé dans son JT un extrait exclusif de son émission «Complément d'enquête» sur une réunion explosive, qui s’est déroulée l’été dernier autour des droits TV pour la Ligue 1, entre différents présidents de club.

Pour rappel, l’attribution de ceux-ci est un thème épineux depuis plusieurs mois dans l’Hexagone. Après de longues négociations, ces droits de diffusion avaient été donnés à «DAZN» (8 matches par journée pour 400 millions d’euros) et «beIN Sports» (1 match par journée pour 100 millions d’euros) l’an dernier.

Mais pour parvenir à un tel accord, les discussions ont été houleuses. Comme le montre le reportage de «France 2», plusieurs présidents ont fait part de leurs inquiétudes à propos de Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et de beIN Media Group. Ce dernier est pourtant présenté comme le sauveur du football français par le patron de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, au début d’une séance qui durera 2h15.

«Pourquoi ne pas donner le dernier match à DAZN ? On touchera un peu moins (...), mais on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne», s’interroge d'abord Joseph Oughourlian, boss du RC Lens. Une question pas vraiment du goût de Nasser al-Khelaïfi, qui répond sur un ton énervé que l'«objectif est de prendre le maximum de cash».

«Nasser, tu tyrannises tout le monde !»

«Nasser, je pense que tu devrais respecter les autres présidents. (...) Il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez beIN, ou au PSG, ou aux deux, qui s’appelle le conflit d’intérêts. Ça me dérange, tu as pris trois fois la parole. Tu intimides tout le monde», rétorque alors Oughourlian dans le chaos général.

C’est ensuite au tour de John Texor, président de l’Olympique Lyonnais, de se confronter au patron du PSG. «Si nous manquons de temps, il faudrait donner la parole à quelqu’un d’autre que Nasser. Tu tyrannises tout le monde», lance le dirigeant américain. «John, arrête de parler, tu ne comprends rien ! Tu es un cowboy qui vient de nulle part et tu viens nous parler», répond alors un Nasser al-Khelaïfi furieux.

Au final, un accord sera trouvé, mais les droits TV de la Ligue 1 restent, à ce jour, un sujet sensible chez nos voisins. Début février, on apprenait que «DAZN» souhaitait remettre en cause son contrat et menace de ne pas payer une partie des sommes dues. Affaire à suivre.