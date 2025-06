La femme d'affaires américaine Michele Kang a été nommée présidente de l'Olympique lyonnais en remplacement de John Textor. Ce dernier a démissionné de ses fonctions au sein de l'OL et de son conseil d'administration, a annoncé le club lundi.

Michele Kang nommée présidente de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger devient directeur général



🗞️ Le communiqué 👉 https://t.co/K07be6ny7i pic.twitter.com/theKgXJtBv — Olympique Lyonnais (@OL) June 30, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Michele (Kang) est le choix idéal pour diriger l'OL dans la phase suivante et j'ai pleinement confiance en elle et en l'OL, qui sortiront plus forts sous sa direction», déclare Textor, cité dans le communiqué du club qui a été relégué en Ligue 2 par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) le 24 juin. Il reste propriétaire du club.

Agée de 66 ans, Mme Kang, par ailleurs présidente et propriétaire d'OL Lyonnes (ex OL féminin), est également désignée PDG d'Eagle Football Group (ex OL Group) qui chapeaute toutes les activités du club dont elle est membre du conseil d'administration depuis septembre 2023.

Elle «jouera un rôle actif dans le soutien à la direction exécutive de l'Olympique lyonnais notamment en dirigeant la procédure de recours du club auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion», souligne l'OL qui espère, grâce à ce changement de direction, infléchir la position du gendarme financier du football français.

D'autant que l'Allemand Michael Gerling, directeur sportif d'Eagle Football Holding, la maison mère d'Eagle Football Group (OL), a été nommé au poste de directeur général du club en remplacement de Laurent Prud'homme, limogé de son poste fin avril et non remplacé depuis.

«Nous entrons dans une période critique pour l'OL (...) Je me réjouis de travailler en étroite relation avec Michael (Gerling), l'équipe de direction de l'OL et le conseil d'administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au delà», déclare Mme Kang dans le communiqué.

Ayant passé vingt ans dans l'organisation du Bayern Munich avant d'arriver à Eagle Football Holding et à Lyon où il est basé, Gerlinger (52 ans) est «une figure très respectée dans l'administration du football européen, dans les domaines de gouvernance, des affaires réglementaires et les opérations sportives», souligne le communiqué du club.

John Textor avait déclaré samedi dans un média brésilien se mettre en retrait de sa position après l'échec du passage de l'Olympique lyonnais devant la DNCG.

Sur le même thème