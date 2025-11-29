  1. Clients Privés
Ligue 1 Sans ses joueurs suisses, Monaco fait chuter le PSG

Nicolas Larchevêque

29.11.2025

L’AS Monaco a infligé au Paris St-Germain sa deuxième défaite (1-0) de la saison en championnat samedi au stade Louis II lors de la 14e journée.

Takumi Minamino a inscrit l’unique but de la rencontre.
Takumi Minamino a inscrit l’unique but de la rencontre.
IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse

29.11.2025, 19:08

Un but de Takumi Minamino en deuxième période (68e) a fait le bonheur du club monégasque, qui a joué sans ses deux Suisses. Denis Zakaria était suspendu suite à son expulsion contre Rennes et Philipp Köhn est resté sur le banc.

Toujours leaders avec 30 points, les hommes de Luis Enrique ne comptent eux que deux longueurs d'avance sur Marseille, qui reçoit Toulouse plus tard dans la soirée (21h05), et Lens, qui se déplace dimanche à Angers (17h15).

Ligue 1. Rennes et Breel Embolo poursuivent leur folle remontée

Ligue 1Rennes et Breel Embolo poursuivent leur folle remontée

