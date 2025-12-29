Claude Puel est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice «jusqu'à la fin de la saison», a annoncé lundi le club dans un communiqué de presse. Le technicien de 64 ans succède à Franck Haise.

Claude Puel prend les rênes de Nice (image d’archives). IMAGO/PanoramiC

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Passé à Nice de 2012 à 2016, Puel «entame dès aujourd'hui sa mission prioritaire de redresser les performances de l'équipe», qui traverse une crise depuis de longues semaines, a indiqué le club. Dimanche, l'OGC Nice a mis fin à sa collaboration avec Franck Haise «en accord avec le président Rivère et compte tenu de la situation sportive».

Cette décision intervient dix jours après la nomination de l'ancien dirigeant Jean-Pierre Rivère à la place de Fabrice Bocquet comme PDG du club. Arrivé en novembre 2022 comme directeur général, Bocquet était devenu PDG et avait succédé à Rivère en début de saison.

La série noire de neuf défaites consécutives – un record dans l'histoire du club – a été stoppée le 21 décembre en Coupe de France face à Saint-Etienne (2-1).

Colère des supporters

La crise a également débordé en dehors des terrains, après des incidents fin novembre avec des supporters qui s'en étaient pris aux joueurs, au staff de Franck Haise et à la direction.

Près de 200 supporters ultras étaient venus devant le centre d'entraînement exprimer leur colère face aux joueurs et dirigeants niçois, de retour d'un match à Lorient après avoir perdu dans l'après-midi (3-1) en Ligue 1, leur sixième défaite de rang toutes compétitions confondues à l'époque.

Des plaintes ont été déposées par des joueurs et par le club contre X et une enquête a été ouverte pour «violences aggravées, participation à un groupement préparant des violences ou dégradations et non-empêchement d'un délit contre l'intégrité corporelle».