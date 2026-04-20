«Je suis très heureux et fier»Tahirys Dos Santos, survivant de Crans-Montana, passe pro à Metz
ATS
20.4.2026 - 21:09
Le jeune Tahirys Dos Santos (19 ans) a signé son premier contrat professionnel d'un an avec le FC Metz, a annoncé lundi le club mosellan. Il avait été gravement brûlé lors du drame de Crans-Montana qui a fait 41 morts et 115 blessés le 1er janvier.
Keystone-SDA
20.04.2026, 21:09
21.04.2026, 08:31
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Formé au club et capitaine de l'équipe réserve en N3 en début de saison, le latéral gauche s'entraînait parfois avec les pros et avait été convoqué le 20 décembre à l'occasion d'un match de coupe de France à Biesheim. Une dizaine de jours plus tard, il était au bar Le Constellation à Crans-Montana, où l'incendie mortel s'est déclaré.
Brûlé sur 30% du corps après être allé rechercher sa compagne, le Franco-Capverdien a retrouvé sa place en équipe réserve il y a deux semaines et a été titularisé samedi dernier.
«Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur», a commenté le latéral gauche dans un communiqué des Grenats.
«C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d'enfant, a-t-il poursuivi. Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j'ai traversés à l'hôpital. Cette épreuve m'a rendu plus fort et m'a appris à ne jamais rien lâcher. (...) Enfin, je veux envoyer tout mon soutien à toutes les personnes qui se battent encore. Ne perdez jamais espoir.»