Ligue 1 Tension à l’OM : des coéquipiers «pas loin d'en venir aux mains» !

Nicolas Larchevêque

19.8.2025

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui ont eu une explication tendue après la défaite de Marseille vendredi à Rennes, ont été temporairement écartés de l'équipe première de l'OM, a expliqué à l'AFP une source au fait de l'incident, confirmant une information de RMC Sport.

Adrien Rabiot et son coéquipier Jonathan Rowe ont eu une explication tendue après la défaite de Marseille à Rennes.
Adrien Rabiot et son coéquipier Jonathan Rowe ont eu une explication tendue après la défaite de Marseille à Rennes.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

19.08.2025, 13:51

Cette décision a été prise par la direction de l'OM qui considère que «l'image de l'institution passe avant tout», a ajouté cette source. La décision prend effet immédiatement et les deux joueurs ne devraient donc pas participer à l'entraînement programmé ce lundi.

Aucune durée n'a encore été décidée pour cette mise à l'écart et on ne sait pas pour l'instant si les deux joueurs pourront participer samedi au match OM-Paris FC comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

«Le ton est vraiment monté»

Vendredi, l'OM s'est incliné 1-0 à Rennes en ouverture du championnat et l'après-match a été très crispé dans le vestiaire marseillais. «C'était très électrique et le ton est vraiment monté», a expliqué une source à l'AFP.

Plusieurs cadres se sont exprimés de façon véhémente et une altercation très tendue a opposé l'international français Adrien Rabiot et l'espoir anglais Jonathan Rowe. «Ils n'étaient pas loin d'en venir aux mains», a déclaré une autre source à l'AFP. Les deux joueurs ont dû être séparés par des coéquipiers et des membres du staff.

Ligue 1. Le PSG repart du bon pied, mais sans assurance

Ligue 1Le PSG repart du bon pied, mais sans assurance

