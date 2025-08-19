Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui ont eu une explication tendue après la défaite de Marseille vendredi à Rennes, ont été temporairement écartés de l'équipe première de l'OM, a expliqué à l'AFP une source au fait de l'incident, confirmant une information de RMC Sport.

Adrien Rabiot et son coéquipier Jonathan Rowe ont eu une explication tendue après la défaite de Marseille à Rennes. IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Cette décision a été prise par la direction de l'OM qui considère que «l'image de l'institution passe avant tout», a ajouté cette source. La décision prend effet immédiatement et les deux joueurs ne devraient donc pas participer à l'entraînement programmé ce lundi.

Aucune durée n'a encore été décidée pour cette mise à l'écart et on ne sait pas pour l'instant si les deux joueurs pourront participer samedi au match OM-Paris FC comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

«Le ton est vraiment monté»

Vendredi, l'OM s'est incliné 1-0 à Rennes en ouverture du championnat et l'après-match a été très crispé dans le vestiaire marseillais. «C'était très électrique et le ton est vraiment monté», a expliqué une source à l'AFP.

Plusieurs cadres se sont exprimés de façon véhémente et une altercation très tendue a opposé l'international français Adrien Rabiot et l'espoir anglais Jonathan Rowe. «Ils n'étaient pas loin d'en venir aux mains», a déclaré une autre source à l'AFP. Les deux joueurs ont dû être séparés par des coéquipiers et des membres du staff.