Ligue 1 Trentaine de minutes jouées, Pogba «très affecté» par sa situation

Arthur Rappaz

14.1.2026

Paul Pogba est «très affecté» par les blessures à répétition qui le maintiennent à l'infirmerie depuis son arrivée à Monaco l'été dernier, a indiqué mercredi le directeur général de l'ASM.

Paul Pogba sous le maillot monégasque, en action face au Paris Saint-Germain en novembre.
KEYSTONE

Agence France-Presse

14.01.2026, 19:20

L'international français de 32 ans «est très affecté par le fait d'avoir autant de difficultés à être en capacité d'être disponible et augmenter ses minutes de jeu», a déclaré Thiago Scuro, en marge de la présentation de la recrue Wout Faes.

«Le plan mis en place depuis l'arrivée de Paul ne fonctionne pas comme prévu», a concédé le dirigeant brésilien, en affirmant qu'il n'y avait «rien de très grave».

AS Monaco. Denis Zakaria : «Avoir Paul Pogba, ça peut faire peur»

AS MonacoDenis Zakaria : «Avoir Paul Pogba, ça peut faire peur»

Arrivé libre sur le Rocher fin juin, après avoir purgé une suspension de 18 mois pour dopage, Pogba accumule depuis les pépins physiques (cuisse, cheville, mollet) qui l'empêchent de réintégrer le groupe pour de bon.

Il n'a joué qu'une trentaine de minutes en L1 cette saison, entre fin novembre et début décembre. Touché au mollet gauche, la «Pioche» est d'ores et déjà indisponible pour le match de championnat contre Lorient vendredi, puis au Real Madrid mardi en Ligue des champions.

«Processus complexe»

«Ce sont des petites blessures à différents endroits du corps qui rendent le processus complexe, mais nous continuons de travailler pour essayer de lui donner ce que nous avions convenu cet été, a poursuivi Scuro. C'est notre engagement et nous y allons à fond.»

Loin d’être anodin.... Nouveau couac : Paul Pogba se retrouve au pied du mur

Loin d’être anodin...Nouveau couac : Paul Pogba se retrouve au pied du mur

Ces blessures ont largement compromis le rêve du joueur qui assurait à son arrivée vouloir retrouver l'équipe de France pour le Mondial à venir cet été. Quitte à menacer la suite de son contrat s'étirant jusqu'en 2027 ?

Dans le futur, «il n'y aura que deux possibilités», a expliqué Scuro. «Soit ça fonctionne: il sera alors bientôt sur le terrain et pourra avoir un impact. Soit ça ne fonctionne pas. Alors les parties peuvent s'asseoir cet été et avoir une discussion concernant la suite. Mais ce n'est pas le moment pour cela. Car nous sommes engagés à trouver une solution et à le faire revenir.»

