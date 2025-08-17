Un «but abracadabrantesque» sème la discorde en Ligue 1

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Joueurs induits en erreur» Un «but abracadabrantesque» sème la discorde en Ligue 1

Nicolas Larchevêque

17.8.2025

Contesté sur le terrain par les Brestois parce que l'arbitre de touche avait levé son drapeau, le troisième but inscrit par Lille dimanche en Ligue 1 lors du match nul (3-3) ne fera peut-être pas l'objet d'une réclamation formelle de Brest, a indiqué l'entraîneur Eric Roy. «J'en sais rien. Franchement j'en sais rien», a répondu le coach après le match.

Agence France-Presse

17.08.2025, 20:05

Alors que Brest était revenu de 0-2 à 2-2, il a encaissé un troisième but sur un corner où l'arbitre de touche a levé son drapeau pour indiquer que le ballon était sorti des limites du terrain. L'arbitre central, Clément Turpin, n'a cependant pas sifflé et Ngal'ayel Mukau a récupéré le ballon pour marquer dans une défense assez passive (2-3, 67e). Brest a finalement égalisé huit minutes plus tard pour arracher le nul.

Malgré la validation du but par la VAR qui a vérifié que le Lillois n'avait pas contrôlé de la main, les Brestois ont déposé une réserve technique écrite auprès du quatrième arbitre avant la reprise du match, expliquant qu'ils s'étaient arrêtés de jouer en voyant le drapeau levé. «C'est un but quand même abracadabrantesque», a jugé le coach, assurant que ce geste avait «induit (ses) joueurs en erreur».

Roy a cependant reconnu, après visionnage du ralenti, que «le ballon n'était pas du tout sorti» et que «c'est effectivement le coup de sifflet de l'arbitre qui fait foi et, l'arbitre n'ayant pas sifflé, on a été punis». «Je n'en veux pas à l'arbitre parce que je pense que les arbitres ont fait un très bon match», a-t-il aussi assuré, mais il a pointé le manque de cohérence dans la façon dont certaines actions sont arbitrées.

«Pourquoi lever le drapeau tout de suite ?»

«Il y a un truc qui m'a toujours fait hurler, c'est quand il y avait un hors-jeu qui était flagrant, de 4/5 mètres, et qu'on laissait l'action se dérouler pour attendre la fin de l'action et lever le drapeau ensuite (...) Là, à l'inverse, pourquoi lever le drapeau tout de suite, dans ces cas-là ?».

Pour autant, il s'est aussi montré très désabusé sur les chances de succès d'une réclamation si le club va au bout de sa démarche. «Il y a eu tellement de choses incroyablement aberrantes qui n'ont pas été rectifiées derrière, je ne vois pas pourquoi ça pourrait le faire... Il faut demander à notre responsable juridique du club pour savoir si elle a une chance d'aboutir ou pas», a-t-il conclu.

Ligue 1. Monaco démarre par une victoire, Embolo sur le départ ?

Ligue 1Monaco démarre par une victoire, Embolo sur le départ ?

Les plus lus

Poutine ne veut pas la paix mais une capitulation de Kiev
Un «but abracadabrantesque» sème la discorde en Ligue 1
Utilisation de bovins interdite dans des manifestations
«Je sème de la nourriture, pas de la haine»: Lula envoie un message à Trump depuis son jardin
Une influenceuse américaine fait suspendre les visas humanitaires pour les Gazaouis